S GODINAMA SVE BOLJE /

Kao da su izašle iz vremenske kapsule: Slavne zavodnice koje ne stare

Foto: Profimedia
NJima vrijeme ništa ne može. Evo o kojim poznatim ljepoticama je riječ...
1 /26
Dok listamo njihove fotografije, često se pitamo je li tajna u vrhunskoj genetici, strogom režimu ili nekom čarobnom tretmanu. Istina je, kao i obično, negdje između.

Iako dobre gene ne treba zanemariti, iza mladolikog izgleda zvijezda poput Jennifer Lopez, Halle Berry i Cindy Crawford stoje godine discipline, pametnih navika i vrhunske njege.

U galeriji saznaj o kojim poznatim ljepoticama je riječ te kako im uspijeva izgledati tako mladoliko.

16.1.2026.
5:58
Hot.hr
Profimedia
LjepoticeIzgledHollywood
