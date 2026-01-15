Poslali ste nam najsmješnije fotke svojih ljubimaca i uljepšali dan, totalni su urnebes
Prošla subota, točnije 10. siječnja, možda je prošla kao i svaka druga, no u svijetu je obilježena kao Svjetski dan smijeha. Iako se ovaj dan slavi i prve nedjelje u svibnju, siječanjski datum pruža idealnu priliku da se podsjetimo na moć jedne od najjednostavnijih, a opet najljekovitijih ljudskih emocija. Osim ljudi, u naše živote svakodnevno unose osmijeh i naši kućni ljubimci – osobito kada naprave neku nepodopštinu ili uhvatimo njihovu neodoljivu, pomalo čudnovatu grimasu. Upravo zato zamolili smo naše čitatelje da nam pošalju najsmješnije fotografije svojih ljubimaca. Pristiglo nam je više od 3000 fotografija, a među njima smo izdvojili 40 najboljih. Sve ostale fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici, Net.hr.