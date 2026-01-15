FREEMAIL
KRALJEVSKA ELEGANCIJA /

Kate Middleton oduzima dah: Njezine najbolje modne kombinacije svih vremena

Kate Middleton oduzima dah: Njezine najbolje modne kombinacije svih vremena
Foto: Aaron Chown, Pa Images/alamy/profimedia
1 /24
Kate Middleton (44), vojvotkinja od Cambridgea i supruga princa Williama (43), britanskog princa i drugog u redu za britanski tron, već godinama plijeni pažnju svojim elegantnim i besprijekornim modnim odabirom. Par je roditelj troje djece – princa Georgea (10), princeze Charlotte (8) i princa Louisa (5) – a Kate često kombinira klasičnu eleganciju s modernim detaljima, stvarajući stil koji je inspiracija ženama diljem svijeta.

Od crvenih tepiha do službenih događanja i casual kombinacija, vojvotkinja od Cambridgea pokazuje kako se stil može spojiti s dostojanstvom i udobnošću, uvijek ostajući prepoznatljiva i sofisticirana. U ovoj galeriji donosimo njezine najbolje modne kombinacije koje su obilježile posljednjih nekoliko godina.

15.1.2026.
20:47
Hot.hr
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Kate Middleton
