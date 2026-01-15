Starija kći Charlieja Sheena progovorila o zahvatima i mlađoj sestri: 'Hoda s mojim bivšim!'

Obitelj Sheen-Richards ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta nisu u pitanju eskapade Charlieja Sheena (60) ili karijera Denise Richards (54). Glavne akterice nove drame, koja se odvija pred milijunskom publikom na društvenim mrežama, njihove su kćeri, 21-godišnja Sami i 20-godišnja Lola Rose Sheen. Starija sestra Sami pokrenula je lavinu optuživši mlađu Lolu, tvrdivši da je u tajnoj vezi s njezinim bivšim dečkom, što je potaknulo javnu prepirku i otkrilo duboke pukotine u njihovu odnosu.