FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SESTRINSKA DRAMA /

Starija kći Charlieja Sheena progovorila o zahvatima i mlađoj sestri: 'Hoda s mojim bivšim!'

Starija kći Charlieja Sheena progovorila o zahvatima i mlađoj sestri: 'Hoda s mojim bivšim!'
Foto: Profimedia
Sami Sheen odlučila je živjeti bez tajni, otvoreno govoreći o svojoj karijeri na platformi OnlyFans i brojnim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obitelj Sheen-Richards ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta nisu u pitanju eskapade Charlieja Sheena (60) ili karijera Denise Richards (54). Glavne akterice nove drame, koja se odvija pred milijunskom publikom na društvenim mrežama, njihove su kćeri, 21-godišnja Sami i 20-godišnja Lola Rose Sheen. Starija sestra Sami pokrenula je lavinu optuživši mlađu Lolu, tvrdivši da je u tajnoj vezi s njezinim bivšim dečkom, što je potaknulo javnu prepirku i otkrilo duboke pukotine u njihovu odnosu.

15.1.2026.
13:21
Hot.hr
Profimedia
Sami SheenCharlie SheenDenise RichardsOnly Fans
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SESTRINSKA DRAMA /
Starija kći Charlieja Sheena progovorila o zahvatima i mlađoj sestri: 'Hoda s mojim bivšim!'