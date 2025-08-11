Jedna od naših najuspješnijih misica se zaručila: Pokazala dijamantni prsten

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman (28) podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama prekrasne vijesti – njezin dugogodišnji dečko Vančo zaprosio ju je u bajkovitom ambijentu vinarije na Korčuli. Kako je otkrila na društvenim mrežama, prosidba ju je potpuno iznenadila.

Na Instagram storyjima Mia je pokazala blistavi zaručnički prsten te objavila video i nekoliko fotografija s romantičnog događaja.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Ova prelijepa Korčulanka osvojila je titulu najljepše Hrvatice 2019. godine, a iste godine na izboru za Miss Universe svijeta plasirala se među 20 najljepših žena na svijetu - što je malo kojoj našoj misici pošlo za rukom. Svoje dojmove tada je podijelila za Story.

Foto:

"Sudjelovanje u natjecanju mi je bilo jedno od najljepših trenutaka u životu. Osim što sam upoznala divne cure i stekla nova prijateljstva, naučila sam jako puno o javnom nastupu što mislim da će mi koristiti u životu", rekla je tada.

Nakon osvajanja krune, Mia se posvetila obrazovanju – završila je studij sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, kao i ekonomiju i menadžment.

