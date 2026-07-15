Iva Majoli podijelila rijedak trenutak sa suprugom: Romantičan poljubac ispred Wimbledona

Bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli (48) sa pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je rijetku fotografiju sa suprugom Robertom Calegarijem (63). Par je posljednja dva tjedna proveo na Wimbledonu, nakon čega je ona na Instagram story objavila romantičnu fotografiju njihova poljupca. Fotografija je nastala ispred znaka slavnog teniskog turnira te je kratko na talijanskom napisala "Ljubavi moja", uz emotikone srca.

Foto: Instagram/Screenshot

Povijesni trenutak

Bivša tenisačica se fotografirala i s pobjednikom Wimbledona, Jannikom Sinnerom (24) te poručila: "Savršen završetak nevjerojatna dva tjedna Wimbledona. Večera za pobjednike Wimbledona. Najskromniji pobjednik." Sa pratiteljima je podjelila i isječak s finala i dodala da je "svjedočila povijesti".

Podsjetimo, Majoli se 2022. godine preselila u Milano zbog supruga koji je Talijan. Naime, udala se za talijanskog poslovnog čovjeka Roberta Calegarija za kojeg tvrdi da ju je osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom. Tenisačica iza sebe već ima jedan brak. Devet godina bila je sa Stipom Marićem, s kojim je dobila i kćer.