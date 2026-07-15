FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČISTA LJUBAV /

Iva Majoli podijelila rijedak trenutak sa suprugom: Romantičan poljubac ispred Wimbledona

Iva Majoli podijelila rijedak trenutak sa suprugom: Romantičan poljubac ispred Wimbledona
×
Foto: Sarah Stier/Getty images/Profimedia

Bivša tenisačica podijelila je rijedak trenutak nježnosti sa suprugom Robertom Calegarijem te se nakon uzbudljivog finala pohvalila i fotografijom s pobjednikom Jannikom Sinnerom

15.7.2026.
21:25
Hot.hr
Sarah Stier/Getty images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli (48) sa pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je rijetku fotografiju sa suprugom Robertom Calegarijem (63). Par je posljednja dva tjedna proveo na Wimbledonu, nakon čega je ona na Instagram story objavila romantičnu fotografiju njihova poljupca. Fotografija je nastala ispred znaka slavnog teniskog turnira te je kratko na talijanskom napisala "Ljubavi moja", uz emotikone srca.

 

Iva Majoli podijelila rijedak trenutak sa suprugom: Romantičan poljubac ispred Wimbledona
Foto: Instagram/Screenshot

Povijesni trenutak

Bivša tenisačica se fotografirala i s pobjednikom Wimbledona, Jannikom Sinnerom (24) te poručila: "Savršen završetak nevjerojatna dva tjedna Wimbledona. Večera za pobjednike Wimbledona. Najskromniji pobjednik." Sa pratiteljima je podjelila i isječak s finala i dodala da je "svjedočila povijesti".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Iva Majoli (@ivamajoli)

 

Podsjetimo, Majoli se 2022. godine preselila u Milano zbog supruga koji je Talijan. Naime, udala se za talijanskog poslovnog čovjeka Roberta Calegarija za kojeg tvrdi da ju je osvojio svojom jednostavnošću i pažnjom. Tenisačica iza sebe već ima jedan brak. Devet godina bila je sa Stipom Marićem, s kojim je dobila i kćer.

 

Iva MajoliWimbledonLjubavBrak
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike