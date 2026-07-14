Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'

Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli (48) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnom objavom posvećenom suprugu Robertu Calegariju. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ga ljubi, a uz nju je kratko napisala: "Moja ljubavi" te dodala emotikone srca.

Foto: Instagram Screenshot

Iva i talijanski poduzetnik Roberto Calegari vjenčali su se u listopadu 2022. godine u Milanu, a svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti.

Ipak, nedavno su zajedno viđeni na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti koju je u jednom splitskom hotelu organizirala američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Na događanju su se pojavili zajedno s Ivinom kćeri Mijom, koja je također privukla pažnju okupljenih.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Miju je Iva dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem (45), od kojeg se razvela 2012. godine nakon šest godina braka. Dugo ju je štitila od medijske pozornosti, no posljednjih godina Mia se povremeno pojavljuje u javnosti uz majku.