Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'
Proslavljena tenisačica podijelila je rijedak romantični trenutak sa suprugom Robertom Calegarijem
Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli (48) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnom objavom posvećenom suprugu Robertu Calegariju. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ga ljubi, a uz nju je kratko napisala: "Moja ljubavi" te dodala emotikone srca.
Iva i talijanski poduzetnik Roberto Calegari vjenčali su se u listopadu 2022. godine u Milanu, a svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti.
Ipak, nedavno su zajedno viđeni na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti koju je u jednom splitskom hotelu organizirala američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Na događanju su se pojavili zajedno s Ivinom kćeri Mijom, koja je također privukla pažnju okupljenih.
Podsjetimo, Miju je Iva dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem (45), od kojeg se razvela 2012. godine nakon šest godina braka. Dugo ju je štitila od medijske pozornosti, no posljednjih godina Mia se povremeno pojavljuje u javnosti uz majku.