FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAO I POLJUBAC /

Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'

Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'
×
Foto: Sarah Stier/Getty images/Profimedia

Proslavljena tenisačica podijelila je rijedak romantični trenutak sa suprugom Robertom Calegarijem

14.7.2026.
18:03
Hot.hr
Sarah Stier/Getty images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli (48) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnom objavom posvećenom suprugu Robertu Calegariju. Na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ga ljubi, a uz nju je kratko napisala: "Moja ljubavi" te dodala emotikone srca.

Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'
Foto: Instagram Screenshot

Iva i talijanski poduzetnik Roberto Calegari vjenčali su se u listopadu 2022. godine u Milanu, a svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti.

Ipak, nedavno su zajedno viđeni na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti koju je u jednom splitskom hotelu organizirala američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Na događanju su se pojavili zajedno s Ivinom kćeri Mijom, koja je također privukla pažnju okupljenih.

Iva Majoli rijetko pokazuje privatne trenutke, a sada je suprugu poručila: 'Moja ljubavi'
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Miju je Iva dobila u braku s poduzetnikom Stipom Marićem (45), od kojeg se razvela 2012. godine nakon šest godina braka. Dugo ju je štitila od medijske pozornosti, no posljednjih godina Mia se povremeno pojavljuje u javnosti uz majku.

Iva MajoliRobert CalegariLjubavObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike