Hurem oduševila na 42. rođendanu – pokazala kćeri i iznenadila s čak četiri torte

Turska glumica Meryem Uzerli, svjetski poznata po ulozi Hurem u RTL-ovoj seriji "Sulejman Veličanstveni", nedavno je proslavila svoj 42. rođendan. Uz ples, zagrljaje i tortu, slavila je s roditeljima, sestrom i svojim dvjema kćerima.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Fotografije s proslave otkrivaju toplu njihovog doma ukrašenog cvijećem i čestitkama. Meryem je uživala u svakom trenutku, pokazujući da uspješno balansira karijeru i privatni život. Posebno je oduševila pratitelje intimnim tortama kojih je na proslavi bilo čak četiri. Svaku je krasila obiteljska fotografija.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Inače, Meryem je nedavno snimila reklamu u Turskoj s Kaanom Urgancıoğluom i Onurom Durmazom, glumcima iz popularnih serija koje domaća publika prati na RTL-u, za svoj najnoviji projekt Mucizeler ve Skandallar (Portrait of a Scandalous Family).

