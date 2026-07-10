Glumačka elita okupila se u Areni: Pogledajte tko je sve prošetao crvenim tepihom

U povijesnom ambijentu pulske Arene, pod vedrim zvjezdanim nebom, u četvrtak je svečano otvoreno 73. izdanje Pulskog filmskog festivala.

Nakon službenog otvorenja uslijedila je prva festivalska projekcija - film "Svadba" redatelja Igora Šeregija, ujedno treća rasprodana projekcija u povijesti festivala. Redatelj se prije početka obratio publici i zahvalio gledateljima što su večer odlučili provesti u Areni uz film, unatoč tome što se istodobno igrala utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva u nogometu.

Posebnu pozornost privukao je crveni tepih kojim su prošetale brojne zvijezde filma "Svadba", među njima Anđelka Stević Žugić, Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Nika Grbelja, Roko Sikavica, Snježana Sinovčić-Šiškov i Linda Begonja, ali i brojni drugi uzvanici koji su svojim dolaskom uveličali početak još jednog filmskog ljeta u Puli. U našoj galeriji pogledajte tko se sve prošetao crvenim tepihom.