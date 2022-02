Dora 2022. samo što nije počela. Čak 14 kandidata ove će se subote u dvorani Marino Cvetković u Opatiji boriti za pobjedu i predstavljanje Hrvatske na Eurosongu u Torinu.

"Jedna čekam da u 20.10 sati počne prijenos Dore 2022. i da svi izvođači pokažu što su pripremali ovih tjedana i mjeseci i da nađemo tko je taj koji će nas predstavljati u svibnju u Torinu", rekao je Tomislav Štengl, voditelj projekta Dora 2022 za HRT.

Kroz cijeli program Dore vodit će vas Duško Ćurlić, Franka Batelić Ćorluka te mlada glumica varaždinskog HNK i dobitnica Zlatnog studija za novo kazališno lice 2019. godine, Elizabeta Brodić.

Iako su u tijeku posljednje pripreme, čini se kako su neki kandidati ipak imali dovoljno vremena da se obrate svojim obožavateljima na društvenim mrežama i posljednji put pozovu na glasanje.

Tako je Mila Elegović na svom Instagram profilu objavila fotografiju u crnoj kombinaciji ispod koje je napisala: "Vidimo se...Dora. Ljubav". Mila će večeras prva nastupiti s baladom 'Ljubav' za koju glazbu, stihove i obradu skladbe potpisuje istarski glazbenik Bruno Krajcar.

Iza Mile nastupit će mlada pjevačica Mia Negovetić, s pjesmom "Forgive Me". Usuret nastupu na svom je Instagram profilu napisala: "Za mene je ova Dora zaista posebna i nadam se da ćete i vi prepoznati tu emociju kroz ekrane. Gledamo se večeras".

Podsjetimo, u velikom intervjuu ususret Dori, pitali smo Miju koji bi savjet dala sebi da pobjedi na Dori, a ona nam je otkrila: "Da budem svoja i da su mi emocije uvijek na prvom mjestu, ja sam jako emotivna osoba koja sve provlači kroz emocije, a glazbu pogotovo. Nema mi ničeg ljepšeg nego kada me emocije ponesu dok pjevam".

Marko Bošnjak nastupit će odmah nakom Mije Negovetić, a ususret Dori na svom je Instagram profilu napisao da je u večerašnji trenutak uložena sva njegova emocija, sva energija i sva ljubav prema glazbi".

Podsjetimo, upravo Marko, uz Miju Negovetić i Miju Dimšić, barem ako je riječ o kladionicama, ima najveću šansu za pobjedu.

U nedavnom razgovoru otkrio nam je kako pjesma koju će izvesti nosi nejgovu prepoznatljivu emociju na jedan moderan način.

Odmah iza Marka, na pozornicu će stati i mlada Jessa, koja je ovih dana čini se fokusiranija na pripreme, nego na društvene mreže. Uoči Dore objavila je samo kolaž objavu u kojoj poziva na glasanje.

Podsjetimo, u intervjuu ususret Dori rekla nam je kako joj je najbitnije da na pozornici da sve od sebe.

Jednako koncentrirana na pripreme je i Zdenka Kovačiček, koja će se na pozornici pojaviti iza mlade Jesse. Zdenka će nastupiti s pjesmom "Stay On The Bright Side", a u intervjuu ususret Dori nam je dala naslutiti kako će se od iste i oprostiti u slučaju da ne pobijedi.

Tina Vukov nastupit će pod rednim brojem 6. Na svom je Instagram profilu kratko podijelila podsjetnik za glasanje.

Podsjetimo, Tina nam je u intervjuu ususret Dori otkrila kako joj je njezin prvi nastup na Dori otvorio mnoga vrata.

Sedmi po redu nastupit će šarmantni Roko Vušković, s pjesmom "Malo kasnije". Ususret natjecanju, na svom je Instagramu podijelo fotografiju sa svojim timom.

"Pjesma ima neki moj zvuk i oni koji prate moju glazbu osjetit će moj potpis u njoj. Mislim da smo dobar posao napravili s aranžmanom gdje smo dosta koristili orkestralnih instrumenata što je cijelu pjesmu diglo na neki drugu razinu", rekao nam je u intervjuu ususret Dori.

Nakon Roka na pozornicu će se popeti Bernarda te nastupiti s pjesmom "Here for love". Uoči samog nastupa, kratko se na svom Instagramu zahvalila svim svojim obožavateljima na glasovima.

"Treba spojiti uporan rad i dobru zabavu, a sve će na kraju biti kako treba biti", rekla je za Net.hr nedavno.

"Danas smo LIVE! Pripremili smo vam odličan scenski nastup!Napokon je došao trenutak da vas zabavimo i pokažemo sve što smo spremili", napisao je na svom Instagramu ERIC koji će na Dori nastupiti odmah nakon Bernarde.

Kada smo ga pitali je li uzbuđenje veće ove godine ili prošle, odgovorio nam je: " Prošle godine mi je bio prvi put pa je tu bila prisutna doza neizvjesnosti koja je stvorila uzbuđenje. Sad već znam kako stvari funkcioniraju, ali ove godine su pripreme kompleksnije, na neki način izlazim iz vlastite zone komfora pa me zbog svega toga već polako “trese” uzbuđenje".

Nakon njega će se na pozornicu popeti još jedan mladi izvođač, Tomislav Marić - ToMa. Nastupit će s pjesmom "In The Darkness", a uoči nastupa na Instagram profilu zahvalio se svim svojim bliskim prijateljima i članovima obitelji: "Prije nego išta kažem o večerašnjoj Dori, želim se zahvaliti cijeloj svojoj instagram zajednici, prijateljima, obitelji i suradnicima koji su zajedno sa mnom izgradili ovu priču. Ja sam stvarno sretan čovjek. Koliko dobrih ljudi, koliko dobrih duša mene okružuje. Koliko ljudi se raduje sa mnom, i bori kad zagusti. Bože… To je uspjeh. To je naša nagrada i statua. Ovaj nastup posvećujem svima vama! Posebno obitelji, boljoj polovici, prijateljima…"

ToMa nam je otkrio što bi si poručio da večeras pobijedi na Dori: "Ako pobijedim, ne želim komplicirati stvari. Imamo tendenciju mijenjati stvari misleći da ih popravljamo na bolje, a zapravo tim izmjenama samo bježimo od prvotne priče i emocije koja je stvorila pjesme koje smo slali na Eurosong. Ostati svoj, ostati vjeran trenutnim vizijama", rekao nam je u intervjuu.

Poslije ToMina, slijedi nastup Elis Lovrić s pjesmom "No War". Na svom je Instagram profilu takošer pozvala na glasanje.

Elis nam je pak otkrila: "Ova pjesma od početka doživljava neku ludu 'svemirsku’ sudbinu. U suradnji s Istarskim svemirskim programom Astronomske udruge Vidulini, pjesma će na SD kartici u svojoj ekskluzivnoj letjelici letjeti u bliski svemir i kad se vrati s okusom ‘Taste of space', takvu ćemo poslati na sve radio postaje, na TV i sve digitalne platforme, da proširi poruku snage i mira. Poruku koja je dotakla stratosferu i natopila se nekim većim znanjem i širom perspektivom koja će se prenijeti ljudima. Vjerujem da je u ova teška vremena svakom stalo imati dostojanstven život vrijedan svakog trenutka postojanja".

Iza svestrane Elis nastupit će Ella Orešković, koja je uoči svog nastupa objavila moderan make-up. Hoće li upravo s njim otpjevati pjesmu "If You Go Away"?

Tia Miljanović nastupit će nakon kćerke bivšeg premijera i to s pjesmom "Voli me do neba", iza koje stoji isti autorski tim koji stoji iza pjesme Marka Bošnjaka.

Ususret Dori objavila je atraktivnu fotografiju s probe.

Posljednja će nastupiti jedna od favoritkinja - Mia Dimšić, koja je uoči nastupa na svom Instagramu objavila fotografiju uz koju poručuje da će biti najsretnija ako glasovi budu išli baš njoj.

"Dragi ljudi, eto i mene večeras prvi put na Dori i ne mogu vam opisati koliko sam sretna, ponosna i uzbuđena! Ako večeras odlučite svoj glas dati pjesmi 'Guilty Pleasure' koja je posljednja po redu, bit ću najsretnija na svijetu", napisala je.