Dvorana prepuna 'bezvremenskih ljepotica': Koje su od njih kući ponijele istoimenu nagradu?

U Zagrebu je održano peto izdanje gala manifestacije Timeless Beauty, projekta koji slavi bezvremensku ljepotu, snagu i životne priče iznimnih žena iz različitih područja javnog i profesionalnog djelovanja. Večer je okupila brojne uzvanike iz svijeta medija, umjetnosti, mode, sporta i poduzetništva, a program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina.

Središnji dio večeri bila je dodjela nagrada Timeless Beauty, uz emotivne video-priloge i glazbene prijelaze, tijekom kojih su predstavljene laureatkinje – žene koje su svojim radom, hrabrošću i ustrajnošću ostavile snažan trag u društvu. Među nagrađenima su novinarka RTL-a Ivana Ivanda Rožić i glumica RTL-ovih serija "Sjene prošlosti" i "Divlje pčele" Jelena Perčin, vrhunske sportašice te Maja Drobnjaković, čija je životna priča posebno dirnula publiku.