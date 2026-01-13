FREEMAIL
TIMELESS BEAUTY 2026. /

Dvorana prepuna 'bezvremenskih ljepotica': Koje su od njih kući ponijele istoimenu nagradu?

Dvorana prepuna 'bezvremenskih ljepotica': Koje su od njih kući ponijele istoimenu nagradu?
Foto: Josip Cekada
Poseban trenutak večeri obilježio je nastup regionalne glazbene dive Hanke Paldum, kraljice sevdaha, koja je izvedbom pjesme "Pamtim još" izazvala snažne emocije i dugotrajan pljesak publike.
U Zagrebu je održano peto izdanje gala manifestacije Timeless Beauty, projekta koji slavi bezvremensku ljepotu, snagu i životne priče iznimnih žena iz različitih područja javnog i profesionalnog djelovanja. Večer je okupila brojne uzvanike iz svijeta medija, umjetnosti, mode, sporta i poduzetništva, a program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina.

Središnji dio večeri bila je dodjela nagrada Timeless Beauty, uz emotivne video-priloge i glazbene prijelaze, tijekom kojih su predstavljene laureatkinje – žene koje su svojim radom, hrabrošću i ustrajnošću ostavile snažan trag u društvu. Među nagrađenima su novinarka RTL-a Ivana Ivanda Rožić i glumica RTL-ovih serija "Sjene prošlosti" i "Divlje pčele" Jelena Perčin, vrhunske sportašice te Maja Drobnjaković, čija je životna priča posebno dirnula publiku.

