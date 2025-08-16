Drama na proslavi: Severina s prijateljima zaglavila u liftu, uslijedio nevjerojatan obrat

Pjevačica Severina (53) je ovih dana proslavila 35. godišnjicu mature sa svojim školskim prijateljima, a proslava je dobila neočekivani zaokret. Nakon službenog dijela večeri, plan je bio nastaviti zabavu u baru. No, desetak prijatelja, zajedno sa Severinom, ostali su zaglavljeni u liftu.

U videu koji je pjevačica podijelila na Instagramu vidi se kako su pokušavali „preživjeti“ pola sata u malom, klaustrofobičnom prostoru. Uz lepeze, torbe, balone i improvizirane „hladnjake“, društvo je smišljalo šale i zabavljalo se koliko je moglo dok su čekali pomoć. Severina je sve snimala, a video je ubrzo postao hit među pratiteljima.

Na kraju ih je spasio jedan od prisutnih Nijemaca, a prijatelji su se šalili da je upravo ovo bilo iznenađenje večeri. Nakon spašavanja nastavili su proslavu - ovaj put su išli pješke do bara. Iako je situacija bila dramatična, sve se završilo smijehom i nastavkom zabave. Severina je uz video napisala i svoj komentar: „Nakon službenog dijela večeri krenuli smo na rooftop hotela (10. kat). Muzičari koji su pili nisu stigli na vrijeme, pa smo posljednji ušli u lift. Lift je stao, jer, naravno, sve se uvijek zakomplicira kada treba. Prvih pet minuta mislili smo – ma sad će krenut…"

Foto: Instagram/screenshot

Također je istaknula da su nakon 10 minuta postali nervozniji, a nakon 20 minuta zaglavljenosti u liftu su se počeli smijati i šaliti na račun incidenta. Na sreću, cijela situacija je imala sretan završetak. "Izvukao nas je slučajni gost hotela, Nijemac, i pješke smo nastavili do 10. kata. Kad smo došli gore i orilo se ‘Ništa kontra Splita‘, sve smo zaboravili u smijehu. Rastanak je bio tužan – u šest ujutro na najljepšoj rivi na svijetu, sa smijehom i suzama, sabirali smo utiske… Život je, jednostavno, fantazija“, zaključila je za kraj Severina.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati na Queer festivalu. Zašto je važan, za Direkt govore Severina i Jelena Veljača