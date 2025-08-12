Poznata glazbenica čeka prvo dijete: Pamtimo je po nesvakidašnjem nastupu na Dori

Domaća glazbenica Dorotea Zovko (34), koja je postala poznata široj javnosti nakon nastupa na Dori 2020. godine, otkrila je obožavateljima da očekuje prinovu. Dorotei, umjetničkog imena Aklea Neon, ovo će biti prvo dijete, a pratiteljima je otkrila sretnu vijest fotografijom trudničkog trbuščića.

"Majčinstvo, dijete broj jedan", napisala je uz fotografiju.

"Kakve predivne vijesti, baš se veselim ovom putovanju s tobom", "Divna si, tako me obradovala ova objava", "Predivno, čudo te čeka", pisali su brojni, uistinu sretni zbog pjevačice.

Inače, Dorotea se 2023. godine zaručila s poduzetnikom Rokom Bahatom. Njezin ju je dugogodišnji partner zaručio tijekom romantičnog putovanja u Egiptu.

"Rekla sam da. Najnježnija, najdublja, najtoplija, najstrpljivija ljubav koju sam osjetila. Ovaj čovjek čini dom najpustolovnijim mjestom za biti. Dakle, ja ću visjeti tamo i učiniti ga najsretnijim što će ikada biti. Volim te od prošlih života i u životima koji dolaze", napisala je tada.

Aklea Neon ima karakterističan stil stvaranja glazbe i interpretacije, a posebno je plijenila pažnju na Dori pjesmom "Zovi je mama" kad je na pozornici nastupala s keljom i borom. Bila je riječ o takozvanoj eko himni u kojoj su "pjevale" i biljke, a svojom je izvedbom zasjela na četvrto mjesto.

Kao kantautorica i izvedbena umjetnica kaže da komunicira s biljkama, dok glazbu koristi kao alat za opuštanje i povezivanje sa sobom.

"Priroda je vječna inspiracija svim umjetnicima, tako je tiho savršena i nenametljivo neophodna. Moja pjesma koja je, do sada, najviše odzvonila eterima je 'Zovi ju mama' eko-himna koju sam napisala kada je gorila Amazona. Nisam mogla vjerovati da se u hrvatskim medijima tome ne daje veliki prostor jer se ipak radi o plućima svijeta, pa sam sama odlučila napraviti nešto po tom pitanju. I odzvonila je!", otkrila je za Net.hr ranije ove godine.

