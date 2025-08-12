Hajdukovac tetovirao njeno ime, sad kleknuo i podigao brutalno skup prsten

Nogometaš Hajduka, Anthony Kalik (27), kleknuo je pred svoju djevojku Ivonu Glavaš, osječku modnu dizajnericu i ekonomisticu sa splitskom adresom. Skladan par objavio je nekoliko fotografija na kojima se jasno vidi zaručnički prsten, a emotivan opis dodatno nagovještava da će Anthony i Ivona izreći sudbonosno "da".

"Ljubav mi je sve objasnila", napisala je Ivona.

"Najdraži", "Predivni", "Samo ljubav", "Čestitam od srca", pisali su brojni u komentarima, sretni zbog budućeg bračnog para. Sudeći po Ivoninoj Instagram priči, Anthony ju je zaprosio elegantnim prstenom luksuznog brenda Cartier.

Inače, njihova je veza postala javna početkom prošle godine te su od tada često viđeni zajedno na javnim događanjima. Jedan od njih bila je revija Ivoninog brenda Anovi kada je skladan par razmijenio emotivan zagrljaj, a rijetkima je promakla šaka Hajdukovca na kojoj je istetovirano ime njegove bolje polovice.

Budući mladenci često objavljuju zajedničke fotografije iz Splita te s putovanja, pokazujući da se između njih rodila prava ljubav. Ovo im je ljeto dosta radno, s obzirom na to da Anthony ima treninge, dok Ivona razvija novu modnu kolekciju i finalizira uređenje nekretnina koje zajedno opremaju. No, kad god stignu, posjete neki od jadranskih otoka i uživaju u zajedničkim trenucima.

