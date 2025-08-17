Dobio 27 kg za ulogu i doveden u vezu s prostitucijom: Najzanimljivije činjenice o Robertu De Niru

Robert De Niro (82) ubraja se među ključne autore i glumce “Novog Hollywooda” - generacije koja je 1970-ih donijela odvažnije i realističnije filmove, a danas slavi svoj 82. rođendan. Donosimo najzanimljivije činjenice o njegovoj karijeri i životu.

Foto: Profimedia

Prvi glumački nastup imao je s deset godina

Uloga Plašljivog lava u školskoj predstavi Čarobnjak iz Oza bila je njegov prvi izlazak na pozornicu, a i trenutak kada je otkrio svoju strast prema glumi, a tad je imao samo 10 godina.

Napustio je školu kako bi se bavio glumom

Odrastao je u umjetničkoj obitelji – majka Virginia Admiral bila je slikarica, a otac Robert De Niro stariji cijenjeni slikar apstraktnog ekspresionizma. Umjesto umjetničkog ateljea odabrao je glumačku školu, usavršavajući se u HB Studiju, kod Stelle Adler i u The Actors Studio.

Foto: Profimedia

Posjeduje američko i talijansko državljanstvo

Počasno talijansko državljanstvo dobio je 2004. godine kada mu je Italija dodijelila to priznanje zbog doprinosa karijeri, no odluka nije prošla bez kritika dijela talijanskih udruga zbog čestih prikaza mafijaških likova u njegovim filmovima.

Rastava roditelja

Njegovi roditelji rastali su se dok je Robert De Niro imao samo dvije godine, jer mu je otac shvatio da je homoseksualac.

Za Razjarenog bika udebljao se 27 kilograma

Pripremajući se za ulogu Jakea LaMotte, proveo je mjesece trenirajući boks, a zatim je 'nabijao kilograme' sladoledom i tjesteninom tijekom četveromjesečnog putovanja po Europi. Postao je toliko vješt da je u profesionalnim sparinzima pobijeđivao u dvije borbe.

Vozio taksi kako bi se pripremio za Taksista

Za ulogu Travisa Bicklea položio je vozački ispit za taksista i vikendima radio na ulicama New Yorka, kako bi iz prve ruke doživio njegovu percepciju svijeta.

Foto: Profimedia

Ispitivan u Francuskoj zbog istrage o prostituciji

Godine 1998. njegovo se ime našlo u središtu medija kada je pozvan na ispitivanje u Parizu. Navodno, De Nira je jedna prostitutka spomenula kao svog klijenta, dok druga tvrdi da je njegovo ime pronađeno u adresaru zaplijenjenom tijekom istrage. Njegov odvjetnik Georges Kiejman ubrzo je preuzeo inicijativu i za francuske medije izjavio: “Mogu kategorički ustvrditi – a gospodin De Niro mi je dao odobrenje da to kažem – da nikada u životu nije platio ni jednoj ženi za spolni odnos''. Iako je De Niro zbog skandala oštro kritizirao francuske vlasti i poručio da se neće vraćati u Francusku, do 2011. ponovno je bio u tamo kao predsjednik žirija u Cannesu.

Zbližio se s mačkom iz Meet the Parents

Filmsku mačku Mr. Jinxyja glumile su dvije himalajske mačke, a De Niro ih je toliko volio da je nosio poslastice u džepu i tražio od redatelja da ih uključi u što više scena.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor je otvorio prvu tvrtku na Mjesecu: 'Hard disk je gore, to je moj digitalni ured'