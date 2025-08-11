Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'

DOŠLI SU PO NOVI ŽIVOT /

Deveta sezona popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi" donosi novu, gotovo filmsku kulisu – snima se u srcu Hrvatskog zagorja, u idiličnom etno selu Zaboky pokraj Zaboka. Upravo tamo, okruženi zelenilom i blago valjanim brežuljcima, kandidati pomiču granice svojih mogućnosti, bore se s kilogramima i suočavaju sa sobom kao nikad prije.

Nakon godina u kojima je "Život na vagi" mijenjao živote brojnih sudionika i poticao gledatelje na promjene, nova sezona donosi osvježenje i dodatnu inspiraciju – kako zbog nove lokacije, tako i zbog hrabrih ljudi koji su odlučili prestati čekati savršen trenutak za promjenu. Jer, kao što kažu treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović, prvi korak je onaj najvažniji.

Više od 1,2 milijuna ljudi u Hrvatskoj bori se s prekomjernom težinom, a gotovo svako treće dijete ima izazove s kilogramima. Ipak, srž "Života na vagi" ne leži samo u pređenim kilometrima i skinutim kilogramima – to je putovanje u psihu, borba s emocionalnim teretom i nastojanje da se izađe iz začaranog kruga loših navika.

"Pretilost nije samo problem izgleda, nego duboka bolest modernog života", istaknuli su treneri.

