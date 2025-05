Prepoznajete li ovu damu? Nakon 'Života na vagi' se preporodila, a sada otkrila lijepu vijest

"U to vrijeme moj suprug skupljao je poklone za svaki mogući povod, znajući koliko mi to znači – pa makar bila i sitnica, ali da je od srca. Kad sam se vratila iz kuće, dočekala me hrpa poklona u kojoj sam se pogubila! Dijete u meni bilo je presretno. Ova godina promijenila je mnogo toga u mom životu. Na neki sam način počela gledati život drugim očima. I to – doslovno: ostvarila mi se jedna od najvećih želja – prošla sam operaciju i ugradila fakične leće", dodala je.