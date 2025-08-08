SJEĆATE LI JE SE? /

Ovo se zove transformacija života: Marica je u showu izgubila više od 50 kg, a evo kako danas izgleda

Foto: RTL
Marica Korolija, poznata kao finalistica pete sezone popularnog showa Život na vagi.
Marica Korolija, finalistica pete sezone ''Života na vagi'', u show je ušla sa 134 kilograma, a izašla s 99,5 kg, nakon čega je smršavjela još 18 kg. Trener Edin Mehmedović pružao joj je najveću podršku, a i danas živi zdravo. Nekada aktivna sportašica, dobila je na težini nakon ozljede koljena i tri operacije. No, prije nekoliko godina odlučila je promijeniti svoj život i stala je pred kamere, a danas ponosno pokazuje svoju transformaciju na društvenim mrežama.

Tko će pronaći sebe među brežuljcima i stazama koje vode prema zdravijem životu, gledatelji će doznati na jesen u novoj sezoni 'Života na vagi' - samo na RTL-u i platformi Voyo!

