Unatoč minusu, one su ukrale show: Legice u crnim minjacima i visokim čizmama zapalile Osijek

Matija Cvek (32) i njegov bend The Funkensteins priredili su pravi glazbeni spektakl u čarobnom ambijentu stare barokne jezgre osječke Tvrđe, u sklopu Adventa u Osijeku. Unatoč niskim temperaturama, brojni su se posjetitelji okupili kako bi uživali u njegovim prepoznatljivim, pretežito ljubavnim hitovima koji su, barem na trenutak, zagrijali atmosferu i izmamili osmijehe na licima publike.

Tijekom cijelog nastupa Cvek je bio iznimno raspoložen i energičan, a njegova komunikacija s publikom dodatno je podigla ionako sjajnu atmosferu. Publika je uglas pjevala poznate stihove, dok je bend The Funkensteins besprijekorno pratio svaki trenutak koncerta.

Posebnu pažnju okupljenih, ali i fotografa, ukrale su dvije djevojke iz publike koje su, unatoč zimskom vremenu, na koncert stigle u crnim mini suknjama. Njihov odvažan modni odabir posebno je došao do izražaja u kombinaciji s visokim čizmama, čime su pokazale da ih hladnoća nije spriječila u tome da zasjaju i stilski se istaknu među brojnim posjetiteljima.

Koncert Matije Cveka još jednom je potvrdio njegov status jednog od najomiljenijih domaćih izvođača, a večer u Tvrđi ostat će zapamćena po dobroj glazbi, toploj atmosferi i prizorima koji su dodatno obilježili osječki Advent.

Galeriju s koncerta Matije Cveka na osječkom Adventu donosi SiB.net.hr