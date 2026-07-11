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MODNA ŠPICA /

Oduševile Rijeku: Tetovirana djevojka ukrala sve poglede, a pažnju plijenila i atraktivna plavuša

Oduševile Rijeku: Tetovirana djevojka ukrala sve poglede, a pažnju plijenila i atraktivna plavuša
Foto: Hrvoje Skocic/Ri portal
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Ljetne vrućine posljednjih dana ne popuštaju, no visoke temperature nisu spriječile Riječane da slobodno vrijeme provedu na svježem zraku. Mnogi su se uputili u centar grada kako bi uz piće i razgovor uživali u druženju s prijateljima, a pritom pokazali i svoje zanimljive ljetne modne kombinacije.

Sve je to svojim objektivom zabilježio fotoreporter Hrvoje Skočić. Tko se sve pojavio, pogledajte u našoj galeriji. 

11.7.2026.
16:44
Hot.hr
Hrvoje Skocic/Riportal
RijekaPaparazzišpica
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