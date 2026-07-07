Svi su gledali u noge nasmijane plavuše: Kad vidite fotografiju, bit će vam jasno i zašto

Šetnica Svete Barbare u Murskom Središću ponovno je privukla šetače, rekreativce i obitelji koji su iskoristili toplo, ali promjenjivo vrijeme za boravak na otvorenom i opuštanje uz rijeku Muru.

Šetnica je bila puna života, razgovora i druženja, a fotografu je za oko posebno zapela nasmijana plavuša koja je plijenila pažnju prolaznika. Valovita kosa, kratke hlačice i "osmijeh od milijun dolara" bili su dovoljni da ovu damu bace u prvi plan, a pored njezinih nogu se posebno istaknulo najslađe društvo. Naime, u šetnji joj je društvo pravio čupavi četveronožni ljubimac, koji je dodatno upotpunio idiličnu atmosferu uz Muru.

U galeriji pogledajte tko je sve uživao u šetnji uz Muru.

Galeriju iz Murskog Središća donosi eMedjimurje.net.hr