Primoštenska plaža pravi je hit: Suncobrani otvoreni, more puno, a obala kao razglednica

Glavna primoštenska plaža ovih je dana pravi magnet za kupače. Od ranog jutra širi se šarenilo ručnika, suncobrana i ležaljki, a obala je ispunjena gostima koji uživaju u kristalno čistom moru i ljetnom ugođaju. Pod slamnatim suncobranima traži se mjesto više, dok se u plićaku i na šljunčanoj obali izmjenjuju obitelji s djecom, turisti i domaći gosti.

Prizori s plaže najbolje pokazuju zašto je Primošten jedno od najposjećenijih mjesta na Jadranu - tirkizno more, miris borova, pogled prema otocima i bezbroj aktivnosti stvaraju pravu ljetnu razglednicu. Unatoč velikoj gužvi, atmosfera je opuštena i vesela, a plaža izgleda poput malog mravinjaka kupača koji su došli potražiti osvježenje pod primoštenskim suncem.