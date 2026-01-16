Spektakl u Splitu, Thompson podigao mač: 'Sad smo u srcu Hrvatske!'

Večeras se u splitskoj dvorani Gripe održava koncert Marka Perkovića Thompsona u sklopu njegove turneje "Hodočasnik".

U popunjenoj dvorani, publika je nestrpljivo očekivala početak koncerta. S kašnjenjem od pola sata, Thompson je započeo nastup riječima: "Hvaljen Isus i Marija. Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan i svirati glazbu koju voliš. Počeli smo s Hipodroma u Sinju pa dvoranski koncerti preko Osijeka, Varaždina i Zadra u Split. Bilo je jako lijepo u svim gradovima i sad smo u srcu Hrvatske te učinimo ovu večer za pamćenje", rekao je Thompson, piše Dalmacija Danas, čije fotografije možete pogledati u galeriji.