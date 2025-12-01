FREEMAIL
ZABLISTALE NA KONCERTU /

Osječki Advent dobio neočekivane zvijezde: Tri legice u bundama postale glavna atrakcija
Foto: Ivica Benić/sib.hr
1 /24
U baroknoj osječkoj Tvrđi svečano je otvoren još jedan Advent u Osijeku, koji će trajati kroz cijeli prosinac pa sve do dočeka Nove godine. Unatoč kiši i hladnom vremenu, velik broj građana okupio se na prvom službenom adventskom druženju, odlučan da usprkos vremenu uživa u blagdanskoj atmosferi.

Za glazbeni početak pobrinula se Danijela Martinović (54), koja je i ovaj put dokazala koliko je publika voli. Svojim prepoznatljivim osmijehom, pozitivnom energijom i nizom hitova podigla je atmosferu i rasplesala posjetitelje koji su ostali do posljednjih tonova.

No, osim Danijelinog nastupa, pažnju je privukla i publika – posebice tri legice u raskošnim bundama koje su se istaknule u masi. Svojim chic zimskim stylingom i velikom dozom energije privukle su poglede svih oko sebe te postale jedna od najfotografiranijih scena večeri.

Unatoč hladnoći, Advent u Osijeku započeo je u toplom, blagdanskom duhu, a prve fotografije s otvorenja već su obećanje da nas čeka još jedan predivan prosinac u Tvrđi.

 

Galeriju otvorenja Adventa u Osijeku donosi SiB.net.hr 

1.12.2025.
10:13
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
OsijekAdventDanijela Martinović
Osječki Advent dobio neočekivane zvijezde: Tri legice u bundama postale glavna atrakcija