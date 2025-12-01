FREEMAIL
SVI SU JE GLEDALI /

Osmijeh koji je rastjerao sivilo: Brineta u smeđem kaputu ukrala show na šetnici uz Dravu

Osmijeh koji je rastjerao sivilo: Brineta u smeđem kaputu ukrala show na šetnici uz Dravu
Foto: E.m.
Prelog je pokazao svu raskoš kasne jeseni pretvorivši šetnicu uz Dravu u pravu pozornicu toplih boja, smirenog tempa i ugodnog raspoloženja. Šareni motivi uz rijeku pretvorili su svaki korak u savršeni kadar za fotografiju, ali i poziv na odmor, opuštanje i punjenje baterija. 

Tako su se uz Dravu mogli vidjeti šetači svih dobi - mlade obitelji s djecom, parovi, rekreativci, trkači i biciklisti. Međutim, posebnu je pažnju ukrala brineta u elegantnom smeđem kaputu koja je u društvu lijepe crnke šetala svog četveronožnog ljubimca. Njezin vedar osmijeh doslovno je otjerao sve oblake i sivilo, unoseći u prizor još jednu dozu topline i ljepote. Njezina zarazna energija nije prošla nezamijećeno, a posebno je za oko zapela našem fotografu. 

 

Galeriju šetnje po Prelogu donosi eMeđimurje.net.hr 

1.12.2025.
8:19
Hot.hr
E.m.
PrelogDravaŠetnja
Osmijeh koji je rastjerao sivilo: Brineta u smeđem kaputu ukrala show na šetnici uz Dravu