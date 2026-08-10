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LJUBAVNA LEKCIJA /

Anastasia Kaleb nakon pomirenja s Petrom savjetuje djevojke o prekidima i drugoj šansi

Anastasia Kaleb nakon pomirenja s Petrom savjetuje djevojke o prekidima i drugoj šansi
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Foto: RTL

Pobjednica pete sezone 'Gospodina Savršenog' svoje turbolentno ljubavno iskustvo podijelila je na TikToku

10.8.2026.
8:16
Hot.hr
RTL
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Pobjednica pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Anastasia Kaleb (23), čija je veza s Petrom Rašićem (30) pod stalnim medijskim povećalom, odlučila je svoje turbulentno ljubavno iskustvo podijeliti s pratiteljima. U novoj TikTok objavi pod naslovom "Girl talk", Anastasia je otvorila dušu o prekidima, pomirenjima i važnim lekcijama koje je naučila, a sve to samo nekoliko tjedana nakon što je i sama prošla kroz javni prekid i pomirenje s Petrom.

@anastasiakaleb

Girl talk 🫶

♬ izvorni zvuk - anastasiakaleb

‘Pustite ego i komunicirajte’

U ležernom izdanju, dok priprema hranu u svojoj kuhinji, Anastasia se izravno obraća publici, nudeći savjete koji su očito proizašli iz vlastitog, vrlo svježeg iskustva. Njezina poruka je jasna: ne treba donositi ishitrene odluke "vruće glave". 

"Prespavajte, ohladite se, nemojte odmah donositi konačne odluke", savjetuje Anastasia, dodajući da se problemi ne rješavaju blokiranjem partnera ili brisanjem zajedničkih fotografija u afektu. Umjesto toga, naglasila je važnost zrele komunikacije i kompromisa. "Sjednite i razgovarajte. Recite što vas muči, ali i saslušajte drugu stranu", poručila je. Posebno je istaknula ulogu ega, koji je, prema njoj, često najveći neprijatelj ljubavi. "Pustite ego, on vas neće zagrliti na kraju dana. Ponekad morate prvi popustiti, čak i ako mislite da ste u pravu, kako bi veza mogla ići naprijed", objasnila je.

Ovaj "ženski razgovor" dobiva na težini kada se uzme u obzir da je Anastasia sredinom srpnja potvrdila prekid s Petrom, navodeći tada da je temelj njihove veze bio narušen. Par je uklonio zajedničke fotografije s društvenih mreža, a javnost je nagađala o konačnom kraju romanse započete pred kamerama. Ipak, ljubav je dobila drugu priliku. Krajem istog mjeseca, potvrdili su pomirenje videom poljupca, pokazavši da su uspjeli prebroditi krizu. 

Anastasia Kaleb nakon pomirenja s Petrom savjetuje djevojke o prekidima i drugoj šansi
Foto: RTL

Podrška i odobravanje pratitelja

Njezina iskrenost i ranjivost naišle su na veliko odobravanje publike. Video je u kratkom roku prikupio više od dvije tisuće lajkova, a komentari su pretežno pozitivni i puni podrške. "Sve si dobro rekla, a iz svog iskustva znam da bi nešto uspjelo mora biti kompromisa!", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Sve si lijepo rekla.... sretno dalje!!! Izgledaš prekrasno".

 

Anastasia KalebPetar RašićGospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Prekid
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