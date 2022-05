Rock bend Maneskin odnio je pobjedu na prošlogodišnjem Eurosongu u Nizozemskoj te je, zahvaljujući njima, Italija postala domaćin 66. natjecanja za najbolju pjesmu Eurovizije. Ovo je treći put, nakon Napulja 1965. i Rima 1991. godine, da se planetarno popularno glazbeno natjecanje održava u Italiji, ovaj put - u Torinu.

Libanonsko-britanski pjevač Mika, svjetski poznata talijanska pjevačica Laura Pausini i talijanski voditelj Alessandro Cattelan vodit će program Iz Pala Alpitour Arene u Torinu od 10. do 14. svibnja. Podsjećamo, na ovogodišnjem Eurosongu se, uz povratak Crne Gore i Armenije, trebala natjecati 41 država. Međutim, odlukom EBU-a iz veljače ove godine Rusiji se ratne invazije na Ukrajinu zabranjuje sudjelovanje na velikoj glazbenoj manifestaciji.

Prijenos prve polufinalne večeri na rasporedu je u utorak 10. svibnja na Prvom programu HTV-a u 21 sat, a tada će nastupiti i hrvatska predstavnica Mia Dimšić s pjesmom "Guilty Pleasure".

Ususret jednom od najvećih, ako ne i najvećem glazbeno-scenskom događaju u cijelom svijetu, razgovarali smo s prošlogodišnjom predstavnicom Hrvatske na Eurosongu u Rotterdamu, Albinom Grčić, ali i Mijinim kolegama, kandidatima na ovogodišnjoj Dori - Tomislavom Marićem, Ericom Vidovićem i Jessom.

'Mia je kvalitetna glazbenica i donosi ono što joj najbolje leži'

"Kao što sam već puno puta do sada istaknula, Miji bih savjetovala ono što bih i samoj sebi da se mogu vratiti - da uživa u svakom trenutku. Vidim da joj je lijepo, a sigurna sam da će uživati u samom nastupu i da će joj to cjelokupno iskustvo biti nešto što će pamtiti do kraja života", govori nam Albina te dodaje kako nema nikakvih predviđanja vezano za ovogodišnji Eurosong.

"Veselim se sjesti u fotelju i uživati u izvedbama ovoga puta – s druge strane, odnosno ispred TV ekrana. Mia je kvalitetna glazbenica i donosi ono što joj najbolje leži i vjerujem kako će ostati svoja i da će nas jako dobro predstaviti u Torinu. Želim joj svu sreću i naravno što bolji plasman, a iznad svega - dobar provod", priznaje Albina.

'Neka bude svoja, neka s ponosom predstavlja Hrvatsku'

Prognozama nije sklona ni mlada Jessa, koja se na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "My Next Mistake" plasirala na 12. mjesto.

"Jako je nezahvalno prognozirati bilo kakav ishod na Eurosongu. Veliki broj zemalja, šalje raznolike stilove i vizije što bi trebalo zvučati eurovizijski i biti dobitna kombinacija. Želim samo poslati punu podršku Miji, neka bude svoja, uživa u nastupu, s ponosom predstavlja Hrvatsku, a sve ostalo će se poklopiti. Može se dogoditi da upravo jednostavnost, kako vizualna tako i glazbena, baš upali na ovogodišnjem Eurosongu", ističe Jessa.

Kao potencijalne pobjednike vidi Švedsku i Veliku Britaniju.

"Od pjesama koje sam čula, izdvojila bih Švedsku, koja je autentična i Veliku Britaniju, koja nakon dugog niza godina šalje odličnu pjesmu (David Bowie vibe). Možda se među njima krije konačni pobjednik. A ako želim zaboraviti na sve i malo se razgibati, onda se sluša Španjolska, bez pogovora", priznaje.

Jessa će, usprkos ispitnim rokovima, pratiti ovogodišnji Eurosong te, dakako, navijati za Miu.

“Možda baš u vrijeme pripreme ispita mi zatreba mali odmor, pa kako ćeš bolje i zabavnije se odmoriti nego uz prijenos Eurovizije. A tradiciju ne mogu prekinuti, pa će tako biti i ove godine. Pred male ekrane, uz čips i Guinness, uživancija”, kroz smijeh govori mlada glazbenica.

'Konstrakta je hit na društvenim mrežama, ne samo na našim prostorima, nego i u cijeloj Europi'

Veliki je aplauz i visoko 5. mjesto na ovogodišnjoj Dori dobio i mladi Eric koji je nastupio s pjesmom "I Found You". Za razliku od Jesse, Eric kao potencijalne pobjednike vidi Italiju, Ukrajinu, a dobar plasman predviđa i susjednoj Srbiji.

"Mia Dimšić i njen tim, koliko pratim događanja iz Torina na društvenim mrežama te po reakcijama medija, rade super posao u promociji naše pjesme kao i naše zemlje. Svojom osobnošću i pristupačnošću Mia je pridobila mnoge fanove Eurovizije, a nepogrešiva vokalna izvedba na probama ostala je zamijećena, pa se nadam da je tako poboljšala svoje izglede za plasman u finale Eurovizije. Što se tiče drugih država, mislim da velike šanse ponovo ima Italija. Dobre šanse dajem i Ukrajini koja je, zbog nažalost aktualne situacije, u središtu pažnje, pa mislim da će mnogi podržati ukrajinsku pjesmu. Doduše, sama pjesma je jako dobra pa nitko ne može reći da je podrška isključivo političke naravi. Što se tiče zemalja iz našeg okruženja, najviši plasman očekujem od Konstrakte iz Srbije. Ona je hit na društvenim mrežama, ne samo na našim prostorima, već i u cijeloj Europi tako da i od nje očekujem visoki plasman", iskreno će Eric.

Ističe kako su svi iznimno ponosni na Miu i kako se nada da ćemo je gledati u finalu.

“U svakom slučaju, Mia, daj sve od sebe, zavladaj pozornicom! Ponosni smo na tebe i cijeli tvoj tim! Nadam se da te gledamo u finalu”, zaključuje s osmijehom.

'Te večeri se jednostavno trebaju posložiti zvijezde'

Samo dva mjesta ispod Erica u konačnom se plasmanu na Dori našao i mladi Žepčak, Tomislav Marić s pjesmom "In the Darkness". Tomislav, bez lažne skromnosti, Miji predviđa direktan ulazak u finale.

“Mislim da Mia Dimšić u Torinu ima priliku lijepo predstaviti Hrvatsku. Ima dobru pjesmu, izuzetna je glazbenica i izvođačica i ima sve što je potrebno za ulazak u finale. Međutim, na vlastitoj smo se koži uvjerili da te komponente nekad nisu dovoljne za ulazak u finale. Te večeri se jednostavno trebaju posložiti zvijezde. Netko treba 'kiksati' kako bi Hrvatska upala u subotnje finale. Molim se da se to dogodi jer Mia ima puno pravo da u subotu još jednom izvede pjesmu 'Guilty Pleasure'", odlučno će Tomislav.

Ipak, susjednu Srbiju izdvaja kao jednu od svojih favorita.

"Opet s druge strane, za razliku od Hrvatske, tu su zemlje za koje se odavno zna da ce ići u finale. To su zemlje koje imaju tradiciju dobrih nastupa na ESC pa im se nekad oprašta i lošija pjesma. Svakako bih istaknuo Srbiju kao moju 'ultimate favorite' ove godine. Konstrakta će pomesti Torino i svima oprati ruke. Bok uz nju po mom mišljenju je Engleska. Ove godine idu na malo sigurniju varijantu i šalju svjetski poznatog Tik-Tokera koji je jedan od boljih vokala i inače u glazbenoj industriji. Sam je napisao odličnu pjesmu, ima odličan nastup i mislim da opravdano konkurira za pobjedu", zaključuje Tomislav.

'Mia može konkurirati svojom jednostavnošću i kvalitetom'

Osma u ukupnom plasmanu na Dori 2022. bila je afirmirana glazbenica Tina Vukov, s pjesmom "Hideout". Kao i drugi kolege, vjeruje da Mia Dimšić itekako može ponuditi ono što je potrebno za visok plasman.

"Nisam pomno pratila pjesme s Eurosonga, ali neke su mi se istaknule. Primjerice - Konstrakta koja ima originalnu i pamtljivu skladbu i Španjolska s jako dobro strukturiranom dance pjesmom" ističe Tina te nadodaje kako Miji želi svu sreću na samom nastupu.

"Mislim da Mia može konkurirati jednostavnošću i kvalitetom i svakako joj želim svu sreću na samom nastupu", s osmijehom će Tina.

Podsjetimo, u prvom polufinalu za prolaz se natječu: Albanija, Latvija, Litva, Švicarska, Slovenija, Ukrajina, Bugarska, Nizozemska, Moldavija, Portugal, Hrvatska, Danska, Austrija, Island, Grčka, Norveška, Armenija. Izravni finalisti koji glasuju u ovom polufinalu jesu: Francuska i Italija.