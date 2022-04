Hrvatska predstavnica na Eurosongu Mia Dimšić u subotu odlazi u Torinu gdje će nas predstavljati 10. svibnja, a povodom toga je otkrila i neke novosti vezane za svoj nastup.

Nastup neće biti isti kao na Dori

Mia će Hrvatsku predstavljati s pjesmom "Guilty Pleasure", a za Večernji list je otkrila da su ona i njezin tim ipak donijeli nekoliko izmjena vezanih za sam nastup na Eurosongu.

"Sve do zadnjeg dana imali smo koreografske probe, definirali smo i styling. Odradila sam i niz intervjua prije odlaska. Što se samog kostima tiče, bit će malo odvažniji i raskošniji nego na Dori, no to neću otkriti do prve kostimirane probe", otkrila je Mia kojoj će se na pozornici ovaj put pridružiti još troje plesača: Rebeka Krajnović, Roman Vrančić i Danon Vrlić.

Naime, koreografiju za njezin nastup na Eurosongu složio je Igor Barbarić koji je ipak ostavio trenutke u kojima Mia pjeva na pozornici uz gitaru. "U aranžmanu imamo suptilne promjene, bit će više kao što je u hrvatskoj verziji. Još uvijek ne znam hoću li pjevati i stih na hrvatskome, to ćemo doznati u zadnji tren", rekla je Mia koja je već odradila četiri predeurovizijska nastupa u Europi.

Ne zamara se kladionicama, a ima i svoje favorite

Mia na kladionicama itekako dobro stoji, trenutno se nalazi na 23. mjestu od 40 zemalja, a sve je izvjesnije da joj se bliži i ulazak u finale. Njezinu pjesmu "Guilty Pleasure" nahvalili su i strani mediji, primjerice britanski Times.

"Mia Dimšić iz Hrvatske i njezin "Guilty Pleasure" sama su definicija Eurovizije, ali prilično ukusna: akustična gitara, žice i stihovi o bolnoj nevjeri", pisalo je u tekstu.

Podsjetimo, najviše šanse za pobjedu ima ukrajinski Kalush Orchestra. "Puno je kladionica i ne obraćam previše pozornost na njih, no normalno je da sam skočila sada kada su me ljudi bolje upoznali i vidjeli uživo. Nastupala sam u Londonu, Tel Avivu, Amsterdamu i Madridu i upoznala puno drugih natjecatelja, ali i fanova Eurosonga. Imali smo rasprodane dvorane, i to velike i poznate dvorane poput one u Amsterdamu, u kojoj su nastupale najveće zvijezde. Bilo je i Hrvata, a posebno mi je drago što sam u Londonu upoznala obožavatelja iz Virovitice, rodnog grada moje majke", kazala je Mia.

Mia je kao svoje favorite izdvojila Švedsku, Italija, Poljsku i Nizozemsku, a za srpsku predstavnicu Konstraktu, koja je sve veći favorit za pobjedu, imala je samo riječi hvale.

"Konstrakta je odlična i njezina privlačnost leži i u tome što je potpuno neopterećena. Ona je sama iznenađena svime i uopće nije očekivala sve ovo što joj se sada događa u životu. Čini mi se da je to osoba koja voli svoju umjetnost više nego javnu pozornost. Vjerujem da je ljudi obožavaju baš zato što ne traži pozornost", zaključila je Mia.