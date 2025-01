Prazne tribine na koncertu Camile Cabello: Što se događa?

Američka pop pjevačica Camila Cabello (27) proteklog je vikenda nastupila na festivalu AT&T Playoff Playlist Live! u Atlanti, no njezin koncert ostao je zapamćen po slabo popunjenoj dvorani. Fotografije s događaja ubrzo su preplavile društvene mreže jer je na njima vidljiv veliki broj praznih sjedala u Areni, što je izazvalo niz komentara obožavatelja i kritičara.

Na platformi X mnogi su primijetili da koncert nije privukao veliki broj ljudi. "Dvorana je bila gotovo prazna", napisao je jedan korisnik, dok su drugi su tvrdili da je prodano tek 30% ulaznica. Mnogi su zabrinuti da pjevačica ima pad popularnosti.

Unatoč tome, pjevačica je odradila nastup, a podršku joj je pružio kolega Mod Sun (36).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većina izvođača bi otkazala koncert i objavila izjavu o mentalnom zdravlju, ali ona je ipak nastupila. Time je stekla moje poštovanje. Prazne dvorane su i dalje dvorane", napisao je njezin kolega na X-u.

Pjevala u jednoj od najuspješnijih ženskih grupa

Inače, Cabello se proslavila 2012. godine kao članica grupe Fifth Harmony, jedne od najuspješnijih ženskih grupa u povijesti. Nakon odlaska iz benda 2016. godine, započela je solo karijeru i postigla veliki uspjeh s hitovima poput Havana, Never Be The Same i Señorita, duetom s tadašnjim dečkom Shawnom Mendesom (26).

No, njezin posljednji album C, XOXO, objavljen u lipnju 2023., nije ostvario očekivane rezultate. Iako su ga kritičari dobro prihvatili, postao je njezin prvi album koji nije ušao u top deset američke Billboard ljestvice. Pjevačica nije bila na turneji već šest godina. osljednja velika turneja Never Be The Same 2018.-2019. godine bila je veliki uspjeh, s rasprodanim ulaznicama u roku od 24 sata. Planirana Romance turneja za 2020. nikada nije održana zbog pandemije, a novi datumi nisu objavljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tonči Huljić otkrio po čemu se Lorena razlikuje od ostalih pjevačica grupe magazin: 'Svi su nagađali, a ja sam šutio'

Tekst se nastavlja ispod oglasa