Iako je od Dore prošlo već nekoliko dana, reakcije ne prestaju stizati. Mia Dimšić, hrvatska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu u Torinu već je počela obavljati sastanke i dogovarati daljnje korake za svoj nastup na Eurosongu. Podsjetimo, Mia Dimšić i "Guilty Pleasure" u Opatiji su odabrani zbrojem bodova publike i žirija. Sveukupno je tada za Miju Dimšić primljeno 20659 glasova (13388 ih je pristiglo telefonom, a 7271 sms-om).

Nitko bolje od prošlogodišnje pobjednice, Albine Grčić ne zna kako se Mia trenutno osjeća te smo stoga upravo Albini odlučili postaviti nekoliko pitanja.

NET.HR: Što bi savjetovala pobjednici Dore?

ALBINA: Miji bih savjetovala da uživa u svakom trenutku - od pobjede na Dori do sudjelovanja na Eurosongu, da se ne zamara kalkulacijama plasmana, to će raditi drugi umjesto nje – na njoj je da ozbiljno pristupi procesu priprema, što će nesumnjivo i učiniti, i da uživa te tri minute izvedbe. Sigurna sam da će joj to biti iskustvo koje će pamtiti do kraja života.

NET.HR: Trebaju li neki izvođači koje već niz godina gledamo trebali uzeti pauzu od Dore?

ALBINA: Ne bih komentirala ičija mišljenja i strategije. Osobno, trenutačno ne vidim da bih se uskoro prijavila na Doru, imam puno planova i konkretnih realizacija. Smatram da treba raditi na sebi i dati si vremena i prostora da se dogodi i vrijeme i pjesma dostojna Eurosonga, a opet da se izvođač u njoj osjeća kao na svom terenu. Svi ti preduvjeti trebaju biti zadovoljeni – a onda razmišljati o prijavi.

NET.HR: Postoji li netko tko bi trebao pokušati još jednom, bez obzira na dosadašnje rezultate?

ALBINA: Osobno bih voljela vidjeti Lorenu Bućan. Smatram da ima sve što je potrebno da ju pošaljemo kao predstavnicu i nadam se da je vidimo na Dori sljedeće godine.

NET.HR: Prošle se godine dogodilo veliko emitiranje pjesme 'Zaljubljen', grupe CAMBI. Hoće li se to ove godine ponoviti s nekom od pjesama?

ALBINA: Ne znam, bilo je lijepih pjesama za koje sam sigurna da će ih naša publika prepoznati i zavoljeti.

NET.HR: Što bi Mia Dimšić trebala promijeniti na nastupu u Torinu?

ALBINA: Ne osjećam se kompetentnom komentirati te stvari; naravno da bih za sebe i svoj nastup imala jednu viziju, koja se možda ne bi preklapala s vizijom nekog drugog. Tu odluku treba ostaviti Mijinom timu. Ima puno mogućnosti, scenskih rekvizita i raznih alata za posložiti nastup i nadam se, prvenstveno, u skladu s vizijom Mije i njenog tima.

NET.HR: Koja je najveća lekcija koju si naučila nakon Dore, a koja nakon Eurosonga?

ALBINA: Nakon Dore shvatila sam da moram više vjerovati u sebe, a manje u komentare s Foruma, haha, a nakon Eurosonga sam shvatila da moram vjerovati više svojim instinktima i viziji, i da je uvijek bolje smanjiti očekivanja, puno raditi i prepustiti se trenutku.

NET.HR: Na ovogodišnjoj si Dori premijerno izvela i pjesmu 'Noću' te rekla kako se uskoro nadaš i spotu. Kako bi voljela da on izgleda?

ALBINA: O tome se još razgovara, znat će se sve na vrijeme kad i sami potvrdimo.

NET.HR: Reci nam nešto više o pjesmi.

ALBINA: Pjesma je rađena bez kalkulacija. Branimir je nakon par demo snimki na kojima smo zajedno radili iznio instrumental za "Noću", na koji smo onda prilagodili moj tekst. Ovog puta imali smo i asistenciju kolegice Anande Đuranović iz "Eclipse", koja je zaslužna za ovaj zarazni refren.

NET.HR: Kako si zadovoljna dosadašnjim reakcijama?

ALBINA: Jako sam ugodno iznenađena reakcijama, pogotovo svojih vršnjaka, koji i jesu moja ciljana publika. Drago mi je što su se tako brzo navukli na pjesmu i da su prepoznali zvuk kojem moj tim i ja težimo.