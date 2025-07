Drugi dan Ultre pred vratima: Pogledajte što partijaneri rade uoči nastavka festivala

Prvi dan Ultra Europe festivala koji je započeo 11. srpnja, već je prošao. Bio je to pravi spektakl za posjetitelje koji su putovali iz raznih dijelova svijeta samo kako bi bili na Ultri. No, kako je prvi dan festivala završio, čekaju ih još preostala dva, a posjetitelji Ultre na splitskim Bačvicama uživaju u sunčanom danu, pripremajući se za drugi dan festivala. U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo.

Festival traje od 11. do 13. srpnja. Jučer, 11. srpnja, nastupili su Mykris, Matroda, Nghtmrea i Morten na glavnoj pozornici, dok su na Resistance stageu nastupili Solomun i Carl Cox. Vrhunski trenutak večeri bio je nastup Vini Vicija i Alessija, a festival je završio spektakularnim setom Armina van Buurena, koji je počeo u 3:30 ujutro.

Što posjetitelje čeka do kraja Ultre?

Na drugom danu festivala, 12. srpnja, nastupit će Joe2Shine, Joel Corry, Maddix i Sofi Tukker. Glavni nastupi večeri bit će Steve Angello u 12:20, Tiësto u 1:55 i John Summit u 3:30. Za ljubitelje underground zvukova, Resistance stage donosi nastupe Tome in der Mühlen, Ginchy, Brina Knaussa i MRAK-a, a u 1:00 nastupit će Artbat.

Posljednji dan festivala, 13. srpnja, donosi nastupe Hardwella, Martina Garrixa, Carla Coxa i Alessija.