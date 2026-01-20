Severina, Meri Goldašić, Marko Vuletić sa suprugom Bogoljubom: Pogledajte koga sve zanima 'Svadba'

Večeras je pretpremijera filma Svadba, najnovije komedije koja je postigla povijesni uspjeh hrvatske kinematografije! U pretprodaji je prodano više od 40 tisuća ulaznica, što je najviše ikad u hrvatskim kinima. Redatelj i scenarist Igor Šeregi donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok mu istodobno kćer koja studira u Londonu javlja da je trudna sa sinom srpskog ministra. Na premijeru su stigli poznati iz svijeta glume i glazbe. Tko je sve došao pogledajte u galeriji