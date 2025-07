Đani Stipaničev pomogao majci (82): Iznajmljuje stan, pogledajte kakav i za koliko

Hrvatski pjevač, glumac i glazbenik Đani Stipaničev (56) je za 24sata otkrio da pomaže svojoj majci Angelini Stipaničev (82) u iznajmljivanju apartmana u obiteljskoj kući u rodnom Tribunju. Riječ je o objektu koji se iznajmljuje više od 30 godina i koji se nalazi svega dvadesetak metara od plaže Zamalin. Apartman nosi naziv ''Just on the beach'' upravo zbog svoje lokacije, iz dvorišta se doslovno može zakoračiti na plažu.

Apartman se nalazi u mirnom dijelu Tribunja, a gostima su na raspolaganju vrt, roštilj, besplatan WiFi i privatno parkiralište te su cijene povoljne. U predsezoni i posezoni noćenje stoji oko 100 eura, dok se u špici sezone kreću od 150 do 180 eura. Fotografije koje se nalaze na stranici za iznajmljivanje, pogledajte u galeriji.