Meteorologinja otkrila gdje je moguće nevrijeme: Stižu jaki pljuskovi i grmljavina

Uz blizinu fronte će danas biti nestabilno, osobito u unutrašnjosti gdje su lokalno mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i tuča.

UTORAK

Prijepodne djelomice, uz obalu i pretežno sunčano, a na kopnu ponegdje može biti magle. Prema sredini dana će biti pljuskova, osobito u kopnenim predjelima. Na kopnu slab vjetar, a na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 9, a na Jadranu između 9 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima će uz jači razvoj oblaka biti pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženih, a ponegdje je moguća i tuča. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno pojačan, a temperatura između 20 i 23 stupnja. U Slavoniji, Baranji i Srijemu nestabilnije, od sredine dana će biti pljuskova, osobito prema zapadu, lokalno i izraženih. Vjetar slab, a temperatura oko 22 stupnja.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano, pljuskova će biti uglavnom u Zagori, rijetko i uz obalu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura od 21 do 24 stupnja.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, tek je lokalno moguć poneki pljusak, a u gorju dosta nestabilnije, bit će kiše, mogući su i izraženiji pljuskovi. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer i bura, a temperatura od 18 u gorju do 23 na moru.

DO KRAJA TJEDNA

Od sredine tjedna u unutrašnjosti malo stabilnije, ali i dalje uz dnevni razvoj oblaka može biti kraćih lokalnih pljuskova. Idućih dana djelomice ili pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, a temperatura će prema kraju tjedna sve više rasti, već od četvrtka dnevna uglavnom iznad 25, a u dane vikenda bi moglo biti i vrlo toplo.

Na Jadranu u nastavku tjedna pretežno sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, od četvrtka i bura, ponegdje i jaka. Postupno će biti toplije, rast će i jutarnja i dnevna temperatura, a osobito toplo će biti tijekom vikenda.