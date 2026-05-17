FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIT ĆE TOPLIJE /

Sunce se vraća, ali ne zadugo: Evo gdje još prijeti kiša i kad stiže novi preokret

Uz rast tlaka zraka danas će biti stabilnije i sunčanije, ali i barem malo toplije

17.5.2026.
7:16
Damjana Ćurkov Majaroš
VOYO logo
VOYO logo

Prijepodne na zapadu unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku još u prvom dijelu dana može biti povremene kiše, a uz obalu će i prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren, u Slavoniji i Dalmaciji povremeno i jak sjeverozapadnjak. Temperatura na kopnu od 5 do 10, a uz obalu između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano. Vjetar slab, sjevernije i umjeren sjeverni, a temperatura između 18 i 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne stabilnije i sunčanije, bit će djelomice sunčano, a i manje vjetrovito u odnosu na prvi dio dana, puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura oko 16, 17 stupnjeva.

Dalmaciju čeka većinom sunčana nedjelja, tek u unutrašnjosti i na jugu može biti još nešto zaostale naoblake. Puhat će umjeren, prema jugu i jak sjeverozapadnjak, a temperatura između 20 i 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno, a u gorju djelomice sunčano. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren, a temperatura od 14 u gorju do 21 na moru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U ponedjeljak pretežno sunčano, rijetko je uz granicu sa Slovenijom i u gorju uz dnevni razvoj oblaka moguć kraći pljusak. Utorak kiša i pljuskovi u većini predjela, a i u ostatku tjedna će se izmjenjivati stabilna i nestabilna razdoblja uz povremenu kišu, nešto izgledniju u četvrtak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura će prema kraju razdoblja postupno rasti, dnevna će biti većinom iznad 20 stupnjeva, pred vikend i oko 25.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano, mjestimice i sasvim vedro, a onda od utorka malo nestabilnije pa je uz lokalni razvoj oblaka moguć i poneki pljusak, ali manje izgledno nego na kopnu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a onda će okrenuti na buru, ponegdje i jaku. Temperatura sve viša, od četvrtka će tijekom dana biti i vrlo toplo.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike