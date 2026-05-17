Sunce se vraća, ali ne zadugo: Evo gdje još prijeti kiša i kad stiže novi preokret
Uz rast tlaka zraka danas će biti stabilnije i sunčanije, ali i barem malo toplije
Prijepodne na zapadu unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku još u prvom dijelu dana može biti povremene kiše, a uz obalu će i prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren, u Slavoniji i Dalmaciji povremeno i jak sjeverozapadnjak. Temperatura na kopnu od 5 do 10, a uz obalu između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.
U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano. Vjetar slab, sjevernije i umjeren sjeverni, a temperatura između 18 i 20 stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne stabilnije i sunčanije, bit će djelomice sunčano, a i manje vjetrovito u odnosu na prvi dio dana, puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura oko 16, 17 stupnjeva.
Dalmaciju čeka većinom sunčana nedjelja, tek u unutrašnjosti i na jugu može biti još nešto zaostale naoblake. Puhat će umjeren, prema jugu i jak sjeverozapadnjak, a temperatura između 20 i 22 stupnja.
Na sjevernom Jadranu pretežno, a u gorju djelomice sunčano. Vjetar slab, tek ponegdje i umjeren, a temperatura od 14 u gorju do 21 na moru.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
U ponedjeljak pretežno sunčano, rijetko je uz granicu sa Slovenijom i u gorju uz dnevni razvoj oblaka moguć kraći pljusak. Utorak kiša i pljuskovi u većini predjela, a i u ostatku tjedna će se izmjenjivati stabilna i nestabilna razdoblja uz povremenu kišu, nešto izgledniju u četvrtak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura će prema kraju razdoblja postupno rasti, dnevna će biti većinom iznad 20 stupnjeva, pred vikend i oko 25.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano, mjestimice i sasvim vedro, a onda od utorka malo nestabilnije pa je uz lokalni razvoj oblaka moguć i poneki pljusak, ali manje izgledno nego na kopnu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a onda će okrenuti na buru, ponegdje i jaku. Temperatura sve viša, od četvrtka će tijekom dana biti i vrlo toplo.