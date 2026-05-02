Proljeće u punom sjaju: Vikend idealan za boravak na otvorenom, evo dokad će trajati idila

Do početka novog tjedna ćemo biti pod utjecajem prostrane anticiklone u kojoj nam sunca neće nedostajati, a bit će i još toplije.

SUBOTA

Prijepodne pretežno sunčano, uz obalu često i sasvim vedro. Na kopnu slab vjetar, a na Jadranu još u ovom prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, zatim vjetar s mora. Jutarnja temperatura na kopnu između 1 i 6, u gorju je moguć i slab mraz, a na moru od 8 do 12 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano, tek će ponegdje biti prolazno umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura oko 22, 23 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u nastavku dana pretežno sunčano, mjestimice će biti umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji sunčano, vedro i manje vjetrovito - puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Bit će toplo uz temperaturu od 21 do 24 stupnja.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano. Bura će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja.

IDUĆIH DANA

U nedjelju pretežno sunčano i još toplije, slično će biti i početkom novog tjedna, a onda će zapuhati južina s kojom će se skupljati sve više oblaka pa će utorak povremene kiše biti uglavnom u gorju, a onda u srijedu i drugdje u unutrašnjosti. Temperatura prvo u porastu, dnevna će često biti oko 25, ponegdje i iznad toga, a zatim sredinom tjedna malo niža.

Na Jadranu u nedjelju sunčano, vedro i ugodno toplo, u ponedjeljak će na sjevernom Jadranu postupno rasti naoblaka, krajem dana je moguće i malo slabe kiše. Utorak će kiše biti uglavnom na sjevernom dijelu, popodne lokalno i u Dalmaciji, a onda od srijede duž cijele obale, ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi. U nedjelju slab do umjeren sjeverozapadnjak, zatim od ponedjeljka jugo, u srijedu i jako.