Meteorologinja najavila zatopljenje, ali i promjenu idući tjedan: Kiša, pljuskovi i oblaci
Travanj je većinom bio topliji od prosjeka uz nekoliko prodora hladnijeg zraka. Mjesec smo počeli uz orkansku buru, pod Velebitom s udarima od gotovo 180 km/h. Kiše je u većini predjela palo manje od prosjeka, a najviše u jednom 13.4. u Pločama. Najtoplije je bilo sredinom mjeseca na jugu zemlje, u Dubrovniku je izmjereno čak 27 stupnjeva, a u toj noći se temperatura nije spuštala ispod 20 što je bliže ljetnim vrijednostima nego proljetnim.
Pred nama je sunčan, ali prohladan ulazak u svibanj, jutro će na kopnu biti prilično hladno, ponegdje su mogući i minusi, a mjestimice i slab mraz, temperatura uz obalu između 8 i 12 stupnjeva. U unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura.
U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, tek će ponegdje biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 18 stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, sredinom dana uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura između 16 i 18 stupnjeva
U Dalmaciji sunčano i vedro, dojam će kvariti umjerena i jaka bura s olujnim udarima, koja će prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura između 19 i 22 stupnja.
Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Puhat će jaka i olujna bura, a temperatura u gorju od 13 do 17, a uz obalu i do 21 stupanj.
Idućih dana
U unutrašnjosti u nastavku produljenog vikenda, ali i početkom novog tjedna ostaje pretežno sunčano, često i sasvim vedro, a bit će i osjetno toplije - dnevna temperatura oko 25 stupnjeva, a toplije će biti i tijekom jutra. Utorak postupno raste naoblaka, malo kiše je moguće uglavnom u gorju, a onda u srijedu i drugdje.
Na Jadranu idućih dana sunčano, vedro i toplo - dnevna temperatura uglavnom iznad 22, 23 stupnja, lokalno i oko 25. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, u ponedjeljak će zapuhati jugo, u srijedu i jačati. Uz južinu će postupno rasti naoblaka pa će utorak kiše biti uglavnom na sjevernom dijelu, popodne lokalno i u Dalmaciji, a u srijedu će kiše i pljuskova biti duž cijele obale, lokalno i izraženih.