IMAMO DETALJE /

Velika prognoza! Evo što nas čeka za Praznik rada i vikend: U Zagrebu će biti velika razlika

Velika prognoza! Evo što nas čeka za Praznik rada i vikend: U Zagrebu će biti velika razlika
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vikend, koji je za mnoge produženi, biti sunčan u cijeloj zemlji

30.4.2026.
10:34
Erik Sečić, Ana Bago Tomac
Marko Prpic/PIXSELL
Nakon kiše i oblačnog vremena, iznad Hrvatske se zadržava osjetno hladniji zrak, ali dobra vijest je da će od petka temperatura polako rasti u svim krajevima zemlje, navodi meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac u svojoj prognozi. 

Jutro će u kopnenim krajevima na Praznik rada biti hladno - temperatura će se uglavnom kretati između nule i tri Celzijeva stupnja. U Zagrebu se tako ujutro očekuju tek dva stupnja, dok se popodnevna penje na 18. U nekim područjima ne smije se isključiti mogućnost slabog mraza, pogotovo u gorskoj Hrvatskoj i u kotlinama. Na Jadranu će pak biti jakih udara bure, ali će biti sunčano s temperaturama između 10 i 13 stupnjeva.

Foto: AI/umjetna inteligencija

Poslijepodne slijedi zatopljenje, što je sjajna vijest za sve koji planiraju boravak na otvorenom ili roštilj. Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 16 i 20 stupnjeva, a na Jadranu između 18 i 22. Meteorologinja također dodaje da će slabjeti bura. 

Prognoza za vikend 

Treba istaknuti i da će vikend, koji je za mnoge produženi, biti sunčan u cijeloj zemlji.

Foto: AI/umjetna inteligencija

Toplija će biti i jutra, osobito u unutrašnjosti, a raste i najviše dnevna temperatura. U Zagrebu se tako u subotu očekuje 21 stupanj, a u nedjelju 24, dok bi u Splitu temperatura trebala iznositi 22 stupnja

Foto: AI/umjetna inteligencija

Meteorologinja dodaje da nas početkom novog tjedna na kopnu očekuju naoblačenje i južina, s kojima bi u utorak moglo biti i kiše.

Naoblaka će rasti i na Jadranu, a utorak će na sjevernom dijelu biti i povremene kiše te će zapuhati jugo. 

VrijemeVremenska PrognozaPraznik Rada1. SvibnjaPrvi MajProduženi Vikend
