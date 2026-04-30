Velika prognoza! Evo što nas čeka za Praznik rada i vikend: U Zagrebu će biti velika razlika

Nakon kiše i oblačnog vremena, iznad Hrvatske se zadržava osjetno hladniji zrak, ali dobra vijest je da će od petka temperatura polako rasti u svim krajevima zemlje, navodi meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac u svojoj prognozi.

Jutro će u kopnenim krajevima na Praznik rada biti hladno - temperatura će se uglavnom kretati između nule i tri Celzijeva stupnja. U Zagrebu se tako ujutro očekuju tek dva stupnja, dok se popodnevna penje na 18. U nekim područjima ne smije se isključiti mogućnost slabog mraza, pogotovo u gorskoj Hrvatskoj i u kotlinama. Na Jadranu će pak biti jakih udara bure, ali će biti sunčano s temperaturama između 10 i 13 stupnjeva.

Poslijepodne slijedi zatopljenje, što je sjajna vijest za sve koji planiraju boravak na otvorenom ili roštilj. Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 16 i 20 stupnjeva, a na Jadranu između 18 i 22. Meteorologinja također dodaje da će slabjeti bura.

Prognoza za vikend

Treba istaknuti i da će vikend, koji je za mnoge produženi, biti sunčan u cijeloj zemlji.

Toplija će biti i jutra, osobito u unutrašnjosti, a raste i najviše dnevna temperatura. U Zagrebu se tako u subotu očekuje 21 stupanj, a u nedjelju 24, dok bi u Splitu temperatura trebala iznositi 22 stupnja

Meteorologinja dodaje da nas početkom novog tjedna na kopnu očekuju naoblačenje i južina, s kojima bi u utorak moglo biti i kiše.

Naoblaka će rasti i na Jadranu, a utorak će na sjevernom dijelu biti i povremene kiše te će zapuhati jugo.

POGLEDAJTE VIDEO: Još smo ispod prosjeka, ali stiže sunce: Evo kakvo nas vrijeme čeka uoči Praznika rada