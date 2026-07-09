Milanović nahvalio Dalića: 'To su enormni rezultati, odlazi kao čovjek ovjenčan slavom'

Predsjednik Zoran Milanović boravio je u Crnoj Gori nakon sudjelovanja na godišnjem samitu NATO-a u Ankari. U obraćanju javnosti govorio je o odnosima Hrvatske i Crne Gore, regionalnim temama te odgovorio na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Dotaknuo se i aktualnih sportskih tema, ponajprije odlaska Zlatka Dalića s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Dalić je Vatrene vodio gotovo devet godina, a u njegovu mandatu Hrvatska je osvojila svjetsko srebro u Rusiji, broncu u Kataru i drugo mjesto u Ligi nacija. Kao njegov najizgledniji nasljednik spominje se Slaven Bilić, čije se imenovanje očekuje tijekom sljedećeg tjedna.

'Biti drugi na svijetu je čudo'

"Zlatko Dalić je bio neopisivo uspješan. Postao je planetarna zvijezda s pokrićem, momčadi koje je vodio u kontinuitetu su bile druga na svijetu, treća na svijetu, u finalu Lige nacija protiv Španjolske", rekao je Milanović.

Predsjednik je posebno istaknuo veličinu rezultata koje je Dalić ostvario s reprezentacijom.

"Čast svima, ali biti drugi na svijetu je čudo. To su enormni rezultati. Odlazi kao čovjek ovjenčan slavom. Što će dalje raditi, to je njegova privatna stvar. Ja mu želim sve najbolje i čestitam", poručio je.