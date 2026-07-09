Milanović odgovorio Vučiću: 'Neka malo razmisli o ovome'

Predsjednik Republike Zoran Milanović nakon Ankare u kojoj je sudjelovao na godišnjem samitu NATO-a otputovao je u Crnu Goru.

"Meni i svima u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima važno je da imamo sugovornike u Crnoj Gori, ljude s kojima možemo normalno razgovarati", poručio je Milanović uvodno.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. "Mi smo U NATO-u, oni nisu. Neću reći da je problem, jer nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali ima indicija. Oni moraju odlučiti gdje će i što će. Vidim da su ih Francuzi pozvali na paradu. Dok god smo mi u NATO-u i dok god se neka druga susjedna država naoružava sustavima koji izazivaju pozornost, svaka normalna država pitat će što će vam to. To nisu LEGO kocke niti koštice od dunje, nego ubojni sustavi, s ozbiljnom kinetičkom energijom", navodi predsjednik.

"I nije to sve, postoji tu višeraketni bacači koje su kupili od naših saveznika Izraela, koji prodaju svakome, i ako ti đavoli vire iz rukava, svakome će prodati. Naš prvi susjed naoružava se sistemima koje mi nemamo, to znači da ćemo ih mi morati nabaviti. Mi bismo to radije izbjegli, ako nije potreba da trošimo novac na takve sustave, jer u svojoj okolici nemamo neprijatelje", nastavlja Milanović.

"Nekome je to budalasto, ja to vidim kao opis svojeg posla i ako to ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam ja huškao na Srbiju, zna Vučić da imam previše razumijevanja katkad za Srbiju i da hrvatski Srbi glasaju za mene, ne njega. Ja sam Hrvat. Neka razmisli malo o tome pa možda shvati da to nije toliko budalasto", ističe Milanović.

"EU i NATO žive u ovom trenutku u svojim košmarima. Neki se pripremaju u rat s Rusijom. Svašta čovjek gore čuje, jučer sam bio tamo, što sam čuo... Ne mogu vam to reći", govorio je o NATO samitu pa nastavio: "Ima ljudi koji pričaju razne fantastične priče, do detalja budućeg sukoba s Rusijom, kao da im nešto fali. To je važno reći jer mi nismo takvi, mi smo drugačiji država, mi želimo crpiti benefit i profite svojeg položaja. Trump dolazi kao bezobzirni trgovac. Govori direktno, katkad to djeluje malo budalasto, ali je vrlo ozbiljno "

Na pitanje crnogorskih novinara o pregovorima o brodu Jadran, Milanović navodi: "To je ozbiljno pitanje? Onda nemamo ozbiljnih pitanja ako je to najveća prepreka. O tome je govorio premijer, nadam se da ima rješenje, da to nije samo instrument da se dođe Crnoj Gori i kaže vi ste ovisni o nama. Takvu vrstu razgovora ne trpim. Trebat će tu rješavati stvari, ali ne vidim ozbiljnu prepreku".

Pitali su novinari i je li uzeo poklon od turskog predsjednika. "Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. Nemam pojma gdje je, u podrumu negdje. Nisam shvatio je li to proizvedeno po licenci američkoj ili je turski, ali neobičan je. Nisam uzeo, ja pucam iz drugih oružja", kaže Milanović.