U Hrvatsku stigla dva ozbiljna 'igrača': Ovi Kinezi svojim adutima 'ubijaju' konkurenciju
Dolazak dvaju naprednih kineskih električnih brendova – Zeekra i XPENG-a – označava snažan korak naprijed za domaće tržište e-mobilnosti.
Na dvije ključne regionalne prezentacije hrvatski novinari i partneri prvi put su upoznati s modelima, tehnologijama i planovima ovih proizvođača.
I dok Zeekr u fokus stavlja personalizirani pristup i dijalog s korisnicima, XPENG nastupa vizionarski, s jasnom porukom da je 'budućnost mobilnosti već stigla'.
Početak velike ekspanzije
Zeekrov prvi regionalni događaj za hrvatske novinare održan u Krškom označio je važnu prekretnicu za širenje ovog premium električnog brenda u jugoistočnoj Europi. Umjesto klasične konferencije, događaj je bio organiziran kao interaktivni susret, gdje su novinari imali priliku razgovarati s vodećim ljudima brenda i iz prve ruke dobiti uvid u Zeekrovu filozofiju, pristup i ambicije.
Prezentacije su kombinirale strateške planove i tehničke novosti, naglašavajući transparentnost, inovaciju i usmjerenost na kvalitetu koja nadilazi samu vožnju.
Zeekr u Hrvatskoj nudi tri nova modela
Zeekr 7X – novi adut u srednjem SUV segmentu
Novi 7X predstavlja snažan ulazak Zeekra u srednju SUV klasu. Uz 600+ km WLTP dometa (Long Range), bogato digitaliziranu unutrašnjost i napredne sustave pomoći vozaču, 7X donosi ozbiljan premium doživljaj.
Cijena: od 53.990 €
Zeekr 001 – profinjeni shooting brake
Model 001 spaja sportske performanse i komfor vozila gran turismo karaktera. S baterijom od 100 kWh i dometom do 620 km WLTP, ovo je električni model za duža putovanja i zahtjevnije vozače.
Cijena: od 58.490 €
Zeekr X – kompaktni SUV koji privlači pažnju
Odvažan dizajn, napredna digitalna oprema i mogućnost ubrzanja 0–100 km/h za samo 3,8 s u izvedbi s dva motora čine Zeekr X jednim od najzanimljivijih gradskih električnih SUV-ova.
Domet: 330–446 km WLTP
Cijena: od 38.990 €
Kroz partnerstvo sa SEEAG-om, Zeekr gradi stabilnu regionalnu prisutnost uključujući prodajne salone, servisnu mrežu i konkurentna jamstva. Regionalni menadžer Cristian Prichea poručio je kako Zeekr u Hrvatsku dolazi s „dugoročnom, ambicioznom vizijom i ponudom premium električne mobilnosti bez kompromisa“.
XPENG: Futuristički pristup i simultan ulazak na tri tržišta
U Budimpešti je XPENG održao regionalnu prezentaciju kojom je brend službeno ušao na tržišta Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Za uvoz i distribuciju zadužen je zajednički projekt AutoWallis i Salvador Caetano, koji osigurava snažnu prodajnu i servisnu mrežu.
XPENG je već prepoznat kao jedan od najinovativnijih globalnih brendova električnih vozila, a ambicije u području autonomne vožnje i AI mobilnosti dodatno ga izdvajaju.
Na prezentaciji su prikazana tri modela za europsko tržište – P7, G6 i G9 – uz poseban futuristički dodatak: prototip X2 letećeg vozila, koji simbolizira viziju XPENG-a o mobilnosti budućnosti.
XPENG G6: Najbrže punjenje u klasi
Novi G6 posebno je naglašen kao model koji donosi tehnološki iskorak:
- puni se od 10 % do 80 % u samo 12 minuta
- koristi 800V arhitekturu
- nudi snagu punjenja do 451 kW
- opremljen je novom LFP baterijom koja donosi veću sigurnost i dugotrajnost
- Unutrašnjost je premium, s masažnim sjedalima, panoramskim krovom, digitalnim sučeljem i inteligentnim sustavima koji nadmašuju uobičajene standarde klase
Cijena: Od 43.900 do 54.900 eura.
XPENG G9: Tehnološki vrhunac premium SUV segmenta
G9 je pozicioniran kao vodeći premium električni SUV brenda:
- napredni sustavi autonomne vožnje
- luksuzna kabina s tri velika zaslona (10,25” + 14,96” + 14,96”)
- grijana i ventilirana sjedala u oba reda
- masažna funkcija u prednjim sjedalima
- iznimna prostornost i visokokvalitetni materijali
G9 postavlja nove standarde u kombinaciji performansi, udobnosti i inteligentnih funkcija.
Cijena: Od 58.900 do 72.900 eura
Inače, XPENG je osnovan 2014. godine i jedan je od najnaprednijih kineskih proizvođača pametnih EV vozila. Tvrtka samostalno razvija: vlastiti ADAS sustav, inteligentni operativni sustav, pogonske sklopove i E/E arhitekturu. Uz sjedište u Guangzhouu i urede diljem svijeta, XPENG ima jasnu misiju: predvoditi globalnu tranziciju prema pametnoj, električnoj i autonomnoj mobilnosti.
Hrvatska dobiva dva nova ozbiljna EV igrača
Ulazak Zeekra i XPENG-a predstavlja jedno od najdinamičnijih širenja EV ponude u regiji. Zeekr donosi fokus na luksuz, vozačko iskustvo i europsku pristupačnost, dok XPENG nameće ritam s futurističkim pristupom tehnologiji, autonomiji i viziji mobilnosti koja nadilazi cestu.
Za kupce u Hrvatskoj to znači – veći izbor, više tehnologije i snažnu konkurenciju u premium električnom segmentu koja će zasigurno ubrzati tranziciju prema održivoj mobilnosti.