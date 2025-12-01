U Hrvatsku stigla dva ozbiljna 'igrača': Ovi Kinezi svojim adutima 'ubijaju' konkurenciju

Dolazak dvaju naprednih kineskih električnih brendova – Zeekra i XPENG-a – označava snažan korak naprijed za domaće tržište e-mobilnosti.

Na dvije ključne regionalne prezentacije hrvatski novinari i partneri prvi put su upoznati s modelima, tehnologijama i planovima ovih proizvođača.

I dok Zeekr u fokus stavlja personalizirani pristup i dijalog s korisnicima, XPENG nastupa vizionarski, s jasnom porukom da je 'budućnost mobilnosti već stigla'.

Početak velike ekspanzije

Zeekrov prvi regionalni događaj za hrvatske novinare održan u Krškom označio je važnu prekretnicu za širenje ovog premium električnog brenda u jugoistočnoj Europi. Umjesto klasične konferencije, događaj je bio organiziran kao interaktivni susret, gdje su novinari imali priliku razgovarati s vodećim ljudima brenda i iz prve ruke dobiti uvid u Zeekrovu filozofiju, pristup i ambicije.

Prezentacije su kombinirale strateške planove i tehničke novosti, naglašavajući transparentnost, inovaciju i usmjerenost na kvalitetu koja nadilazi samu vožnju.

Zeekr u Hrvatskoj nudi tri nova modela

Zeekr 7X – novi adut u srednjem SUV segmentu

Novi 7X predstavlja snažan ulazak Zeekra u srednju SUV klasu. Uz 600+ km WLTP dometa (Long Range), bogato digitaliziranu unutrašnjost i napredne sustave pomoći vozaču, 7X donosi ozbiljan premium doživljaj.

Cijena: od 53.990 €

Zeekr 001 – profinjeni shooting brake

Model 001 spaja sportske performanse i komfor vozila gran turismo karaktera. S baterijom od 100 kWh i dometom do 620 km WLTP, ovo je električni model za duža putovanja i zahtjevnije vozače.

Cijena: od 58.490 €

Zeekr X – kompaktni SUV koji privlači pažnju

Odvažan dizajn, napredna digitalna oprema i mogućnost ubrzanja 0–100 km/h za samo 3,8 s u izvedbi s dva motora čine Zeekr X jednim od najzanimljivijih gradskih električnih SUV-ova.

Domet: 330–446 km WLTP

Cijena: od 38.990 €

Kroz partnerstvo sa SEEAG-om, Zeekr gradi stabilnu regionalnu prisutnost uključujući prodajne salone, servisnu mrežu i konkurentna jamstva. Regionalni menadžer Cristian Prichea poručio je kako Zeekr u Hrvatsku dolazi s „dugoročnom, ambicioznom vizijom i ponudom premium električne mobilnosti bez kompromisa“.

XPENG: Futuristički pristup i simultan ulazak na tri tržišta

U Budimpešti je XPENG održao regionalnu prezentaciju kojom je brend službeno ušao na tržišta Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Za uvoz i distribuciju zadužen je zajednički projekt AutoWallis i Salvador Caetano, koji osigurava snažnu prodajnu i servisnu mrežu.

XPENG je već prepoznat kao jedan od najinovativnijih globalnih brendova električnih vozila, a ambicije u području autonomne vožnje i AI mobilnosti dodatno ga izdvajaju.

Na prezentaciji su prikazana tri modela za europsko tržište – P7, G6 i G9 – uz poseban futuristički dodatak: prototip X2 letećeg vozila, koji simbolizira viziju XPENG-a o mobilnosti budućnosti.

XPENG G6: Najbrže punjenje u klasi

Novi G6 posebno je naglašen kao model koji donosi tehnološki iskorak:

- puni se od 10 % do 80 % u samo 12 minuta

- koristi 800V arhitekturu

- nudi snagu punjenja do 451 kW

- opremljen je novom LFP baterijom koja donosi veću sigurnost i dugotrajnost

- Unutrašnjost je premium, s masažnim sjedalima, panoramskim krovom, digitalnim sučeljem i inteligentnim sustavima koji nadmašuju uobičajene standarde klase

Cijena: Od 43.900 do 54.900 eura.

XPENG G9: Tehnološki vrhunac premium SUV segmenta

G9 je pozicioniran kao vodeći premium električni SUV brenda:

- napredni sustavi autonomne vožnje

- luksuzna kabina s tri velika zaslona (10,25” + 14,96” + 14,96”)

- grijana i ventilirana sjedala u oba reda

- masažna funkcija u prednjim sjedalima

- iznimna prostornost i visokokvalitetni materijali

G9 postavlja nove standarde u kombinaciji performansi, udobnosti i inteligentnih funkcija.

Cijena: Od 58.900 do 72.900 eura

Inače, XPENG je osnovan 2014. godine i jedan je od najnaprednijih kineskih proizvođača pametnih EV vozila. Tvrtka samostalno razvija: vlastiti ADAS sustav, inteligentni operativni sustav, pogonske sklopove i E/E arhitekturu. Uz sjedište u Guangzhouu i urede diljem svijeta, XPENG ima jasnu misiju: predvoditi globalnu tranziciju prema pametnoj, električnoj i autonomnoj mobilnosti.

Hrvatska dobiva dva nova ozbiljna EV igrača

Ulazak Zeekra i XPENG-a predstavlja jedno od najdinamičnijih širenja EV ponude u regiji. Zeekr donosi fokus na luksuz, vozačko iskustvo i europsku pristupačnost, dok XPENG nameće ritam s futurističkim pristupom tehnologiji, autonomiji i viziji mobilnosti koja nadilazi cestu.

Za kupce u Hrvatskoj to znači – veći izbor, više tehnologije i snažnu konkurenciju u premium električnom segmentu koja će zasigurno ubrzati tranziciju prema održivoj mobilnosti.