Luda jurnjava na A4: Vozio 222 km/h, evo kakva ga kazna čeka

Međimurska policija od 3. do 9. kolovoza provodila je pojačani nadzor brzine, u kojem je ukupno utvrdila 232 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Njih 115 odnosilo se na nepropisnu brzinu kretanja, a neslavni rekord oboren je prošlog četvrtka u 18.14 sati, na 19. kilometru autoceste A4 Zagreb - Goričan.

Na dijelu ceste na kojem je dopušteno voziti do 130 km/h, nadzorna kamera snimila je automobil mađarskih registracija koji je jurio 222 km/h, odnosno brzinom za 92 km/h većom od dopuštene.

Riječ je inače o vozilu u vlasništvu pravne osobe iz Mađarske, a policija će na adresu vlasnika vozila dostaviti obavijest o počinjenom prekršaju. Za taj prekršaj, odnosno za vožnju na cesti izvan naselja brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene, propisana je novčana kazna od 660 pa do 1.990 eura.

Popis prekršaja

Policija je u priopćenju u utorak objavila i detaljan popis svih utvrđenih prekršaja u sedmodnevnoj akciji:

sedam prekršaja upravljanja vozilima dok je u krvi prisutan alkohol

prekršaj nepropisnog obilaženja i pretjecanja

pet prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja

prekršaj nepropisne uporabe svjetala u prometu

šest prekršaja nepropisne uporabe mobitela za vrijeme vožnje

dva prekršaja isteka važenja prometne dozvole za više od 15 dana

dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje

prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja motornim vozilima

47 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa

11 prekršaja nepropisne uporabe zaštitne kacige i

34 ostala prekršaja

Pojačani nadzor brzine policija će i dalje provoditi na prometnicama na području Međimurske županije, a posebice na dionicama na kojima često dolazi do prekoračenja brzine.

"Pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu uvjetima na cesti te svojim odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti svih sudionika u prometu", istaknuli su iz policije.