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SNIMILA GA KAMERA /

Luda jurnjava na A4: Vozio 222 km/h, evo kakva ga kazna čeka

Luda jurnjava na A4: Vozio 222 km/h, evo kakva ga kazna čeka
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Foto: ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za taj prekršaj propisana je novčana kazna od 660 pa do 1.990 eura

11.8.2026.
10:23
Erik Sečić
ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Međimurska policija od 3. do 9. kolovoza provodila je pojačani nadzor brzine, u kojem je ukupno utvrdila 232 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

Njih 115 odnosilo se na nepropisnu brzinu kretanja, a neslavni rekord oboren je prošlog četvrtka u 18.14 sati, na 19. kilometru autoceste A4 Zagreb - Goričan.

Na dijelu ceste na kojem je dopušteno voziti do 130 km/h, nadzorna kamera snimila je automobil mađarskih registracija koji je jurio 222 km/h, odnosno brzinom za 92 km/h većom od dopuštene.

Riječ je inače o vozilu u vlasništvu pravne osobe iz Mađarske, a policija će na adresu vlasnika vozila dostaviti obavijest o počinjenom prekršaju. Za taj prekršaj, odnosno za vožnju na cesti izvan naselja brzinom koja je za više od 50 km/h veća od dopuštene, propisana je novčana kazna od 660 pa do 1.990 eura. 

Popis prekršaja 

Policija je u priopćenju u utorak objavila i detaljan popis svih utvrđenih prekršaja u sedmodnevnoj akciji: 

  • sedam prekršaja upravljanja vozilima dok je u krvi prisutan alkohol
  • prekršaj nepropisnog obilaženja i pretjecanja
  • pet prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja
  • prekršaj nepropisne uporabe svjetala u prometu
  • šest prekršaja nepropisne uporabe mobitela za vrijeme vožnje
  • dva prekršaja isteka važenja prometne dozvole za više od 15 dana
  • dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje
  • prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja motornim vozilima
  • 47 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa
  • 11 prekršaja nepropisne uporabe zaštitne kacige i
  • 34 ostala prekršaja

Pojačani nadzor brzine policija će i dalje provoditi na prometnicama na području Međimurske županije, a posebice na dionicama na kojima često dolazi do prekoračenja brzine.

"Pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu uvjetima na cesti te svojim odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti svih sudionika u prometu", istaknuli su iz policije. 

A4PolicijaBrza Vožnja
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