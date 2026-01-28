Vjerojatno novi ministar financija Tomislav Ćorić ususret sutrašnjeg glasanja u Saboru: 'Nije sve u novcu'

Hrvatski sabor u četvrtak će odlučivati o prijedlogu da se Tomislav Ćorić, koji je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a, vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija. Ćorić bi tu dužnost trebao preuzeti od Marka Primorca koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Ćorić je prošao prvu saborsku stepenicu, u srijedu je saslušan i dobio je potporu resornog Odbora za financije i državni proračun, još ga čeka iskazivanje povjerenja u Saboru, a da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika. Premijer Andrej Plenković ponovio je u srijedu kako Ćorić ima sve potrebne stručne reference za dužnost ministra financija i kako vjeruje da će se dobro uklopiti te da će njegov povratak u izvršnu vlast biti bezbolan i učinkovit.

Istaknuo je kako je riječ o političaru i stručnjaku koji je bio član njegove prve i druge Vlade, obavljao dužnost ministra rada, zaštite okoliša te u konačnici ministra gospodarstva. Dolazi s Ekonomskog fakulteta, s Katedre za financije, s pozicije viceguvernera Hrvatske narodne banke te ima vrlo značajno i bogato iskustvo.

Nije jedina točka dnevnog reda

Sabor će glasovati i o drugim točkama koje je raspravio od 15. siječnja, kada je počeo novu parlamentarnu sezonu. Trebao bi izmijeniti Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i tako omogućiti da se unaprijedi sustav skrbi o njima.

Najvažnija izmjena tiče se promjene načina određivana osnovice za određivanje prava. Po važećem zakonu, kao osnovica se koristila proračunska osnovica koja se nije mijenjala od 2001., a iznosi 441,44 eura. Po novome, osnovicu će odlukom određivati Vlada, jednom godišnje, najkasnije u lipnju. To znači, ako se Zakon izmjeni u postojećem obliku, Vlada do konca lipnja mora donijeti odluku o visini osnovice koja će vrijediti u idućoj godini. Odluku o iznosu osnovice za ovu godinu, Vlada će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona koji izričito propisuje da iznos osnovice ne može biti niži od onoga određenog za prošlu godinu.

Sabor će glasovati i o novom Zakonu o otocima koji treba poboljšati položaj i život otočana, njih oko 128 tisuća, koliko ih je prema popisu iz 2021. godine živjelo na 52 naseljena otoka i poluotoku Pelješcu. Zakon unapređuje postojeće, ali donosi i neke nove mjere. Tako će se, primjerice, sufinancirati razlika troškova za skupe projekte gospodarenja otpadom kakvi su sanacija divljih odlagališta, izgradnja reciklažnih dvorišta, prijevoz otpada na kopno.

Dotaknut će se i zdravstvene zaštite

Kod zdravstvene zaštite, planira se pak pokrenuti program za dodjelu sredstava općinama i gradovima za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe kroz ulaganje u infrastrukturu, stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja te poboljšanje materijalnih prava.

Zastupnici će glasovati i o tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu kojima se proširuje popis bolesti povezanih s izlaganjem azbestu na radu, a samim time i pravo na novčanu naknadu.

Očekuje se da će Sabor područje Zagorskih gora proglasiti parkom prirode koji će se prostirati na području Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, a obuhvatit će područje Maceljske gore, Ravne gore, Strahinjščice, Ivanščice i Bednjanskog kraja, ukupno 30.187 hektara.

'Ne treba raditi značajnije zaokrete u fiskalnoj politici'

Dosadašnji viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić, nakon potpore koju mu je dao Odbor za financije i državni proračun za novog ministra financija, poručio je kako Hrvatska ima dobre makroekonomske rezultate zbog čega misli da ne treba raditi značajnije zaokrete u fiskalnoj politici.

"Nije bilo teških pitanja, bila su očekivana i drago mi je da je dobar dio današnje rasprave bio orijentiran pitanja iz područja fiskalne politike jer je to zaista pitanje svih pitanja. Ova godina će biti dosta izazovna ne samo za Hrvatsku nego i za cijelu Europsku uniju, s obzirom na stanje geopolitike i sve što se događa u svijetu", izjavio je Ćorić u srijedu nakon dvosatne sjednice Odbora.

Upitan hoće li na čelu Ministarstva voditi politiku kontinuiteta ili ima ideje za neke reforme, kazao je da su njegovi prethodnici Zdravko Marić i Marko Primorac u području javnih financija odradili doista dobar posao što ne bi bilo moguće, dodaje, bez dobrih makroekonomskih rezultata i angažmana svih resora. "Ministar financija u pravilu raspolaže onim što je cijela ekonomija zaradila, a ne potrošila i time je njihov angažman bio nešto što daje jako dobre temelje za naredno razdoblje. Upravo zbog toga ne mislim da treba raditi neke značajnije zaokrete u fiskalnoj politici, naprotiv, mislim da fiskalnu odgovornost trebamo zadržati dalje kao jedan od temelja našeg djelovanja u području javnih financija”, kazao je Ćorić.

Odgovorio je li mu Primorac nešto savjetovao

Kolegice i kolege u Vladi ponašaju se vrlo racionalno i vjerujem da će i u narednom razdoblju biti tako, dodao je. Na pitanje je li od prethodnika Primorca dobio kakav savjet, kazao je da su dugogodišnji kolege i prijatelji te vjeruje da će, kada preuzme dužnost u EIB-u, imati priliku učiniti da naša suradnja s EIB-om ponovno ide u korist hrvatskog gospodarstva. Napominje da njihove kreditne linije znaju biti vrlo izdašne, pa vjeruje da njegov angažman tamo Hrvatskoj otvara neke nove prilike.

"U sljedeće dvije i pol godine Hrvatska treba učiniti sve da koordiniranim djelovanjem svih resora postigne što bolje rezultate. Veliku većinu naših političkih ciljeva u zadnjih deset godina smo ostvarili, a sada nas čeka kontinuirana afirmacija gospodarstva, prije svega, životnog standarda naših ljudi", odgovorio je na pitanje što će mu biti najveći izazov na novoj dužnosti.

Pojasnio je i da je s puno bolje financijske pozicije u HNB-u pristao ući u Vladu jer, kaže, nije sve u novcu. "Na poziv predsjednika Vlade odgovorio sam pozitivno jer smatram da je ovo trenutak u kojem mogu pomoći", poručio je vjerojatni budući ministar financija i potpredsjednik Vlade o kojemu će Sabor glasati sutra.

