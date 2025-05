Pogledajte tko se sve pojavio na Hodu za život: Hasanbegović privukao modnom kombinacijom

Zbog njezina prolaska bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom, od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, Zrinjevcem te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove, a pojedine tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama.

Povorka će se kretati od Trga Republike Hrvatske, Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trga bana Jelačića, zatim Praškom do Zrinjevca, gdje će se održati završni program.

Ispred HNK počelo je okupljanje građana koji podržavaju incijativu Hod za život. Hod za život se odžava pod geslom "Izaberi život i majku i dijete", a povorka se kretala uz osiguranje interventne policije središtem Zagreba, od Trga Republike Hrvatske, Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trga bana Jelačića, zatim Praškom do Zrinjevca, gdje se održava završni program. Brojne tramvajske linije voze okolnim putevima, javili su iz ZET-a. Sve će linije izbjegavati uži centar grada, odnosno središnji dio Donjeg grada od Frankopanske na zapadu do Draškovićeve na istoku.

"Mi volimo i mamu i dijete", "7 tjedana od začeća osjeća bol", "Jednakost za sve žene od trenutka začeća", "ona može izvanredne stvari... jer joj je dopušteno da se rodi", "12 tjedana od začeća smiješi se", neki su od transparenata koje nose neki od sudionika svih dobnih skupina.