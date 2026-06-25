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Teretno vozilo opet oštetilo tramvajsku mrežu u Zagrebu: ZET preusmjerio linije

Teretno vozilo opet oštetilo tramvajsku mrežu u Zagrebu: ZET preusmjerio linije
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Za putnike je organiziran autobusni prijevoz na relaciji Ljubljanica – Ozaljska – Trešnjevački trg – Nova cesta – Mažuranićev trg

25.6.2026.
12:49
Jaga Komazec
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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U Zagrebu je u srijedu prijepodne došlo do novog zastoja tramvajskog prometa zbog oštećenja kontaktne mreže.

Kako je objavio ZET, od 11.05 sati u prekidu je tramvajski promet Tratinskom i Ozaljskom ulicom. Do zastoja je došlo nakon što je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu kod Brozove ulice.

Zbog toga su uvedene privremene izmjene u prometovanju tramvaja. Linija 3 preusmjerena je na Zapadni kolodvor, dok linije 9 i 12 voze prema Savskom mostu.

Za putnike je organiziran autobusni prijevoz na relaciji Ljubljanica – Ozaljska – Trešnjevački trg – Nova cesta – Mažuranićev trg.

Podsjetimo, sličan incident dogodio se u utorak kod Tehničkog muzeja, gdje je teretno vozilo oštetilo tramvajski vod, nakon čega je tramvajska žica pala na pješakinju i teško je ozlijedila.

Policija je kasnije utvrdila da je teretnjakom upravljao vozač (49) koji je imao 0,84 promila alkohola. On je, prema policiji, ignorirao prometne znakove u Koturaškoj ulici i nastavio prema Savskoj, pri čemu je gornjim dijelom vozila zahvatio tramvajsku infrastrukturu.

Vozač se nakon nesreće nije zaustavio, nego je napustio mjesto događaja. Ubrzo je pronađen i uhićen, a promet je tom dionicom bio obustavljen do 19.30 sati.

ZetTramvajske LinijeZastojNesreća
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