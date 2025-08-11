Strava u Slavoniji! Vlak prignječio mladića, mještani u šoku

U petak ujutro, mlađeg muškarca prignječio je vlak u Oriovcu, mjestu između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, piše Orionet.

Operativno-komunikacijski centar policije zaprimio je dojavu Županijskog centra 112 u 7.25 sati da je vlak prignječio mlađu mušku osobu.

Na teren su odmah upućeni hitna medicinska pomoć i policija, koja je osigurala mjesto nesreće. U tijeku je očevid radi utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Vlakovi kasne

Zbog policijskog postupanja željeznički promet kroz Oriovac trenutno je usporen, a vlakovi kasne. Mještani, potreseni događajem, podsjećaju da ovo nije prvi put da se na ovoj lokaciji dogodila nesreća, te naglašavaju kako je riječ o vrlo prometnom i rizičnom području.

Identitet stradale osobe zasad nije poznat javnosti, a više detalja očekuje se nakon završetka očevida i objave službenih informacija.

Neslužbeno, riječ je o radniku koji je radio na održavanju te ga je stroj za zbijanje tucanika prignječio.

