Otkrili špijunski triler u EU: Lansiraju ih s ruskih brodova u sjeni, na meti nuklearke i vojne baze

Kremlj je tijekom razdoblja od 18 mjeseci organizirao koordiniranu špijunsku operaciju u kojoj su korišteni dronovi lansirani s brodova takozvane "flote iz sjene", a mete su bila nuklearna postrojenja u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, tvrde istraživači.

Analiza Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS), koja je obuhvatila 144 incidenta u više od deset europskih država od kraja 2024. godine, zaključuje da su ruske obavještajne službe djelovale s "velikom nekažnjivošću", dok su europske vlasti uglavnom bile zatečene i nisu znale kako odgovoriti.

Dronovi su u više navrata uočeni iznad vojnih baza i zračnih luka, no nijedan nije presretnut niti oboren, što je, prema ocjeni IISS-a, razotkrilo ozbiljne slabosti u NATO-ovu sustavu protuzračne obrane. U izvješću se navodi da su europske države tih problema bile svjesne, ali ih nisu javno isticale.

Među metama bili su RAF Lakenheath u engleskoj grofoviji Suffolk, baza koja se pripremala za razmještaj američkog nuklearnog oružja, te francuska baza nuklearnih podmornica Île Longue u Bretanji. Vjeruje se da su nenaoružani dronovi prema tim lokacijama lansirani s brodova na moru.

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Iako europske vlade dosad nisu javno optužile Rusiju za te incidente, viši suradnik IISS-a Charlie Edwards izjavio je da je "svaka vlada s kojom smo razgovarali rekla da pozdravlja objavu ovog izvješća".

Među analiziranim incidentima posebno se izdvaja događaj iz kraja studenoga 2024., kada su neobični dronovi letjeli na maloj visini iznad baza RAF Lakenheath, RAF Fairford u Gloucestershireu te najmanje još dviju američkih zračnih baza u Engleskoj. Američko nuklearno oružje u bazu Lakenheath raspoređeno je u srpnju 2025.

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Dronovi iznad njemačkih podmornica

Istraživači smatraju da su dronovima možda upravljali operateri s tankera Seasons 1, koji se tada nalazio u Sjevernom moru kod obale Essexa, ili s teretnog broda Hav Dolphin, koji je u tom trenutku plovio prema luci Hull. Isti brod kasnije je doveden u vezu i s pojavom dronova iznad baze njemačkih podmornica u svibnju sljedeće godine.

U prosincu 2025. pet dronova uočeno je iznad francuske vojne baze Île Longue, u kojoj se nalazi francuski arsenal nuklearnih projektila za lansiranje s podmornica.

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U trenutku incidenta tri broda iz ruske "flote iz sjene" nalazila su se između 100 i 200 kilometara od obale, dok je teretni brod Hav Dolphin bio oko 350 kilometara dalje, u blizini otoka Isle of Wight.

Slični upadi dronova zabilježeni su u studenome i prosincu 2025. iznad zračnih baza Kleine-Brogel u Belgiji i Volkel u Nizozemskoj, gdje su pohranjene američke nuklearne bombe za uporabu iz zraka. U isto vrijeme brodovi povezani s ruskom "flotom iz sjene" plovili su međunarodnim vodama Sjevernog mora.

Prema izvješću, dronovi su najvjerojatnije lansirani s brodova koji su plovili u tzv. "tamnom režimu" (dark sailing), odnosno s isključenim AIS transponderima za praćenje plovidbe.

'Koordinirana kampanja diljem Europe'

"Naša je procjena da je vrlo vjerojatno kako je Kremlj proveo koordiniranu kampanju uporabe bespilotnih letjelica diljem Europe", rekao je Charlie Edwards iz Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS). Prema njegovim riječima, operacija je obuhvatila više od deset članica NATO-a, kao i Irsku.

Kao moguće motive Rusije navodi kombinaciju nadzora nuklearnih objekata, općeg izviđanja, prikupljanja podataka o vojnoj logistici i opskrbnim pravcima, ali i provođenja gospodarskog iscrpljivanja te psihološkog rata.

Broj prijava o sumnjivim dronovima diljem Europe dosegnuo je vrhunac prošle godine, s više od 30 zabilježenih incidenata u rujnu i ponovno u studenome. Najviše ih je zabilježeno u Njemačkoj. Autori izvješća ističu da je broj takvih incidenata počeo padati tijekom 2026., nakon što su europske ratne mornarice počele zapljenjivati brodove iz ruske "flote iz sjene".

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Među ostalim slučajevima navodi se i niz incidenata u Danskoj u rujnu 2025., kada su zbog pojave dronova privremeno bili zatvoreni zračna luka u Kopenhagenu i još nekoliko zračnih luka u zemlji. U to vrijeme u blizini danske obale plovila su četiri tankera iz ruske "flote iz sjene", uključujući Boracay, koji su francuski specijalci zaplijenili četiri dana kasnije.

Tanker Boracay pušten je nekoliko dana kasnije, no tijekom pregleda broda utvrđeno je da mu je zapovjednik bio kineski državljanin, dok su među posadom bila i dvojica ruskih državljana zaposlenih u Moran Security Groupu, ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji.

"Identifikacija dvojice pripadnika ruske privatne vojne tvrtke potvrdila je militarizaciju tankera iz 'flote iz sjene' – ne više kao pretpostavku, nego kao ustaljenu operativnu praksu", navodi se u izvješću Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS). Autori smatraju da je cijelu operaciju vrlo vjerojatno koordinirala ruska vojna obavještajna služba GRU.