Ruska špijunaža u svemiru: Letjelice 'Luch' presreću signale ključnih europskih satelita

Europski sigurnosni dužnosnici vjeruju da su dvije ruske svemirske letjelice presrele komunikacije ključnih europskih satelita. Prema njihovim procjenama, radi se o desetak satelite iznad Europe, piše Financial Times.

Ova presretanja ne nose samo rizik kompromitiranja osjetljivih informacija koje prenose sateliti, već bi to Rusiji moglo omogućiti i manipulaciju njihovih putanja te dovesti do njihovog rušenja.

Ruske svemirske letjelice znatno su pojačale praćenje europskih satelita od početka invazije na Ukrajinu.

Sumnjivi manevar

Europske vlasti već nekoliko godina prate aktivnosti ruskih letjelica Luch-1 i Luch-2 zbog njihovih sumnjivih manevara u orbiti.

Obje su se letjelice rizično približavale nekima od najvažnijih geostacionarnih satelita, koji djeluju visoko iznad Zemlje i opslužuju Europu, kao i dijelove Afrike i Bliskog istoka.

Prema orbitalnim podacima i opažanjima teleskopa sa Zemlje, sateliti su se zadržavali u njihovoj blizini tjednima, osobito tijekom posljednje tri godine. Od lansiranja 2023. godine, Luch-2 se približio 17 europskih satelita.

"Za obje se letjelice sumnja da obavljaju 'signt' (signals intelligence) aktivnosti" rekao general-bojnik Michael Traut, zapovjednik svemirskog zapovjedništva njemačke vojske, za Financial Times, referirajući se na praksu zadržavanja u blizini zapadnih komunikacijskih satelita.

Ranjivost europskih satelita

Visoki europski obavještajni dužnosnik rekao je da se letjelice Luch gotovo sigurno koriste za presretanje uskih podatkovnih signala koji se šalju s tla prema satelitima.

Europski obavještajci upozoravaju da su mnogi stariji sateliti ranjivi jer nemaju modernu enkripciju. To znači da bi neprijatelji mogli snimiti njihove zapovjedne podatke, što im u budućnosti omogućuje ometanje ili čak potpuno uništenje satelita.

