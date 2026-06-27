Uzbuna u Njemačkoj: Pojavili se misteriozni ljudi, zaštitari patroliraju s puškama

Njemačke tajne službe bilježe sve više slučajeva špijunaže. I Savezna obavještajna služba i Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka sve su češće meta, piše u petak Deutsche Welle (DW).

Oni su tvrdili da su se navodno izgubili ili da su pogriješili zgradu. Neki su rekli da traže bolnicu njemačke vojske (Bundeswehr). No u stvarnosti su stajali u ulazu sjedišta Savezne obavještajne službe (BND) u Berlinu.

Ovi neobični posjetitelji očito su prošlog proljeća nekoliko puta izazvali sumnju kod sigurnosnog osoblja BND-a – uvijek istom pričom o traženju obližnje bolnice.

Obaviješteni su policijski stručnjaci i pregledane snimke nadzornih kamera. Prema istraživanju postaje WDR, neki od muškaraca su identificirani. Navodno je riječ o osobama iz čečenske zajednice, od kojih su neke poznate vlastima u Njemačkoj.

Nije jasno zašto su se Čečeni pojavili u sjedištu BND-a. Je li njihov cilj bio špijuniranje sigurnosnih mjera? Ili je njihovo agresivno ponašanje bilo zamišljeno kao zastrašivanje? Prema sigurnosnim izvorima, incidenti su pridonijeli podizanju razine unutarnje prijetnje za sjedište BND-a prije nekoliko mjeseci. To je signaliziralo zaposlenicima da budu oprezni.

Zaštitari patroliraju s automatskim puškama

BND i Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka (BfV) reagirali su na promijenjeni oblik prijetnji pojačanim sigurnosnim mjerama i dodatnom obukom osoblja. Interna upozorenja navode da svako sumnjivo opažanje, bez obzira koliko slučajno bilo, treba biti prijavljeno.

Od početka godine zaštitari naoružani automatskim puškama patroliraju prostranom zgradom BND-a. Izvori izvješćuju da je cilj odvraćanje neželjenih posjetitelja.

Obavještajne službe sve više u fokusu Rusije

Rat u Ukrajini i njemački prijepori s Rusijom godinama zabrinjavaju njemačke sigurnosne službe. No sada nije riječ samo o ruskoj špijunaži i sabotaži protiv političkih, vojnih i gospodarskih ciljeva: njemačke obavještajne službe, posebno BND i BfV, sve više sebe vide na meti Rusije. Prema WDR-u, značajno je povećan broj sumnjivih slučajeva mogućeg špijuniranja imovine i zaposlenika.

To uključuje prelete dronova i sumnjive automobile koji su navodno više puta viđeni u blizini zgrada. Nadalje, zaposlenici BND-a izvijestili su da su praćeni, ponekad na putu kući s posla. Neki su, kako su ispričali, bili uvučeni u čudne razgovore od strane nepoznatih osoba.

U nekim slučajevima postoji sumnja da su navodni prolaznici ili navodni turisti testirali sigurnosne mjere ili reakcije sigurnosnog osoblja. Pojedinci koji su pokušavali ući u osigurano područje ili bacati predmete na prostorije također su bili pomno praćeni od strane sigurnosnih stručnjaka u sjedištu BND-a. Prema riječima obavještajnih dužnosnika, početkom godine dogodio se incident u kojem je jedan čovjek navodno pokušao preskočiti ogradu u Centru za obavještajnu obuku i daljnje obrazovanje (ZNAF). Kompleks se nalazi neposredno uz prostorije BND-a i izvana se čini kao njegov dio.

Zaposlenici BfV-a podliježu posebnim mjerama

Glasnogovornica BND-a odbila je komentirati istragu. Rekla je da se "općenito ne komentiraju javno" pitanja koja se tiču operativnog rada.

Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka je kao odgovor na upit priopćio: "Kao pripadnici savezne obavještajne službe, zaposlenici BfV-a su nositelji državnih tajni i stoga su u posebnom istražnom interesu ruskih obavještajnih službi." Razina prijetnje za tu službu i njezine zaposlenike, kako je priopćeno, "stalno biva procijenjena na temelju trenutnih globalnih političkih zbivanja i u koordinaciji s drugim (nacionalnim i međunarodnim) sigurnosnim tijelima, te se poduzimaju odgovarajuće zaštitne mjere ovisno o situaciji".

No, dodano je, neće biti objavljeni nikakvi detalji o specifičnim nalazima ili mjerama.

Visoke sigurnosne mjere

Sigurnosne službe kažu da su neki od incidenata vjerojatno bezopasni te da je pojačana budnost dovela i do povećanog broja zapažanja. Ipak, postoji velika zabrinutost da ruske obavještajne službe pokušavaju iskoristiti slabosti u njemačkim sigurnosnim mjerama - ili jednostavno namjeravaju posijati neizvjesnost i strah.

Sigurnosne mjere u obavještajnim službama oduvijek su bile jače nego u drugim vladinim agencijama: Zgrade imaju više sigurnosnih kontrolnih točaka, zaposlenicima nije dopušteno unositi mobitele u ured, a zaštitarsko osoblje provodi nenajavljene provjere torbi. Prozori zgrade opremljeni su laserskom zaštitnom folijom kako bi se spriječilo prisluškivanje.

Unatoč tome, nisu imuni na izdaju unutar vlastitih redova, kao što pokazuje slučaj špijuna Carstena L. Bivšem šefu odjela BND-a trenutno se sudi pred Prizivnim sudom u Berlinu za navodnu veleizdaju. Zajedno s suučesnikom optužen je za prodaju državnih tajni ruskoj domaćoj obavještajnoj službi FSB.

Jesu li podružnice BND-a manje otporne?

Ali sada je problem više od toga: BND razmatra kako agencija može ostati operativna čak i u kontekstu nacionalne i savezničke obrane, a potencijalno čak i u ratnom stanju. To uključuje zaštitu njezine imovine od sabotaža i hibridnih napada.

Sjedište BND-a u Berlinu vjerojatno je najbolje pozicionirano u tom pogledu. Prema sigurnosnim izvorima, ono ima vlastitu elektranu koja može samostalno opskrbljivati ogromnu zgradu električnom energijom. Čini se da su podružnice BND-a manje otporne.

Uz sjedište u Berlinu i bivšu lokaciju u Pullachu blizu Münchena, Savezna obavještajna služba ima brojne zgrade širom Njemačke. Služba navodi da su neke od njih bile zanemarene u smislu sigurnosti, pa su tamo zato potrebna ulaganja i strukturna poboljšanja kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Novi Zakon o BND-u, na kojem savezna vlada radi mjesecima, namijenjen je širenju ovlasti te obavještajne službe radi vlastite zaštite. To uključuje pravo samostalnog presretanja dronova bez prethodnog konzultiranja policije.