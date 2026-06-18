Padaju uhićenja od Europe do Amerike, razotkriven golemi stroj

Prema tvrdnjama koje je objavio Newsweek, Komunistička partija Kine (CCP) doslovno "preplavljuje teren" špijunima kako bi Peking stekao političku i gospodarsku prednost nad Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadom, za koji smatra da slabi.

No, dio tih špijuna ipak završava iza rešetaka jer sve više država uzvraća udarac opsežnim kineskim obavještajnim operacijama.

Gotovo svaki tjedan pojavljuju se vijesti o uhićenju osumnjičenog kineskog špijuna ili osudi kineskog državljanina za špijunažu, od Južne Koreje i Norveške do Sjedinjenih Država i Njemačke.

"Govorimo o golemom kineskom špijunskom stroju", rekao je I-Chung Lai, predsjednik tajvanskog think tanka Prospect Foundation.

"Kina šalje velik broj ljudi, prikuplja svaki podatak do kojeg može doći, a zatim sve te informacije objedinjuje u svojim središtima, bilo u Pekingu ili nekoj drugoj državnoj agenciji", rekao je Lai.

Veleposlanstvo Kine u Washingtonu nije odmah odgovorilo na upit za komentar.

Sve agresivnije djelovanje

Broj takvih slučajeva posljednjih mjeseci naglo raste. Samo u svibnju zabilježeno je nekoliko značajnih incidenata.

U Južnoj Koreji dvojica kineskih državljana osuđena su za špijunažu nakon što su fotografirali ukupno sedam zajedničkih južnokorejsko-američkih vojnih baza i civilnih zračnih luka, što je prva presuda takve vrste u toj zemlji.

Istodobno su u Njemačkoj savezni tužitelji uhitili bračni par kineskog podrijetla pod sumnjom da je radio za neimenovanu kinesku obavještajnu službu koja je pokušavala doći do osjetljivih znanstvenih i tehnoloških informacija s mogućom vojnom primjenom.

Također u svibnju, kineski državljani uhićeni su u dva odvojena slučaja u Norveškoj. Jedan stručnjak rekao je za Newsweek da bi barem jedan od tih slučajeva mogao biti povezan s vojnom obavještajnom službom, dok bi drugi mogao predstavljati tek vrh ledenog brijega.

U Sjedinjenim Državama gradonačelnik Arcadije u Kaliforniji priznao je krivnju da je djelovao kao strani agent Kine, u slučaju koji je izazvao veliku pozornost javnosti. Ovoga mjeseca krivnju je priznao i američki novinar koji je radio za kinesku novinsku agenciju Xinhua, također zbog djelovanja kao strani agent, a posljedice tog slučaja još se istražuju.